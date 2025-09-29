Участие в размещении бондов ФосАгро интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 6,8% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении трехлетних облигаций "ФосАгро" серии БО-02-04 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 6,8%, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова.

"ФосАгро" 30 сентября планирует собрать заявки - на 3-летние облигации серии БО-02-04 не менее чем на $200 млн с месячным купонным периодом. Ориентир по купону - не выше 7,25% (YTM - 7,50%). Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России. Размещение запланировано на 2 октября.

"На вторичном рынке долларовые облигации "ФосАгро" с дюрацией 1,85- 2,85 года торгуются вблизи уровней 6,8-6,9%, что соответствует диапазону у бумаг с рейтингом ААА, - указывают эксперты. - Мы считаем, что новый выпуск остается интересным при снижении заявленного ориентира по купону не более чем до 6,80% (YTM - 7,02%), поскольку сохраняется минимальная премия к рыночным уровням".

