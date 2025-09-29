S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700 пунктов в понедельник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар.

По мнению эксперта, ключевым драйвером сегодняшней сессии остаются риск частичной приостановки работы федерального правительства с 1 октября и переговоры лидеров Конгресса и президента Дональда Трампа в Белом доме. В макроэкономическом календаре внимание инвесторов будет сфокусировано на рынке жилья, по которому будет опубликована статистика по незавершенным сделкам.

"С технической точки зрения S&P 500 отскочил от поддержки в области 20-дневной скользящей средней, - указывает аналитик. - Локальная коррекция в рамках восходящего тренда выглядит закономерной и не наносит заметного технического ущерба. Базовый сценарий предполагает продолжение краткосрочной консолидации или коррекции в течение нескольких дней, после чего восходящая динамика может возобновиться. Положительным моментом стал выход RSI из зоны перекупленности. Ближайшие уровни поддержки для S&P 500 - 6550 и 6500 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.