"Финам" открыл торговую идею: продавать акции "Ренессанс страхования" с целью 91,72 руб

"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целью 91,72 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11,53%, стоп-приказ: 140,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики указывают, что бизнес компании сталкивается с структурными вызовами на фоне ужесточения регуляторной среды и макроэкономической неопределенности.

"С технической точки зрения акция находится в крутом нисходящем тренде, демонстрируя последовательное снижение. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 140,4 руб. риск на портфель составит 2,13%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,33", - отмечают в "Финаме".

"Ренессанс Страхование" -крупная универсальная российская страховая компания, штаб-квартира - в Москве.

