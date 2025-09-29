.
.
.
.
Мнения аналитиков
.
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Какие законы вступят в силу в октябре
В октябре в силу вступает множество изменений, касающихся в основном взаимодействия кредитных организаций и их клиентов, пишет "Российская газета". Зарплаты отдельным категориям бюджетников и силовиков повысят на 7,6% С 1 октября...
 
Доступ к налоговому мониторингу для компаний могут расширить
Минфин планирует в будущем году внести изменения в Налоговый кодекс (НК), дающие право подключения к налоговому мониторингу (НМ) более широкому кругу компаний. Это следует из "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики...
 
Вакансий на рынке труда стало больше, чем безработных
В 2025 году в среднем безработица в России оставалась на минимальном уровне — к концу первого полугодия она опустилась до минимальных 2,2%. В мае–июне число незанятых составило 1,7 млн человек, следует из доклада Счетной палаты (СП) об исполнении...
 
29 сентября 2025 года 13:34

Дивидендная доходность в 1-2% ограничивает интерес к акциям Т-Технологий - Freedom Finance Global

Дивидендная доходность в 1-2% ограничивает интерес к акциям "Т-Технологий", говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Акционеры "Т-Технологий" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года в размере 35 руб. на одну акцию. При текущих котировках это соответствует доходности около 1,1%, подчеркивает эксперт. Дата закрытия реестра назначена на 6 октября, а последний день покупки бумаг для получения выплат - 3 октября.

"Компания традиционно поддерживает акционеров регулярными выплатами, - отмечает

Чернов. - За последние годы "Т-Технологии" демонстрировали стремление к балансированному распределению прибыли, а дивидендная политика предполагает выплату существенной части чистой прибыли при сохранении комфортного уровня долговой нагрузки и инвестиционной активности. Текущие выплаты подтверждают финансовую устойчивость эмитента, но дивидендная доходность выглядит скромной на фоне банковских депозитов и доходностей облигаций. Это ограничивает интерес к акциям как к дивидендному инструменту, однако сохраняет привлекательность бумаг с точки зрения роста капитализации".

По мнению аналитика инвесткомпании, при сохранении динамики прибыли и инвестиционных планов "Т-Технологии" могут увеличить совокупные дивиденды по итогам 2025 года до 70-75 руб. на акцию. В этом случае котировки имеют потенциал умеренного роста в диапазоне 5-7%, до 3285-3365 руб., до конца года, особенно в случае смягчения денежно-кредитной политики и улучшения инвестиционного климата.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 сентября 2025 года 19:25
Рубль в понедельник подрос в паре с юанем, несмотря на сильное падение цен на нефть
Москва. 29 сентября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые в понедельник перечисляли в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 19:05
Цена Brent может снизиться до $65,5-66/барр. на текущей неделе - Freedom Finance Global
Цена Brent может снизиться до $65,5-66 за баррель на текущей неделе, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Мировые цены на нефть начали торговую неделю с обвала, констатирует эксперт. Цена Brent рухнула на 2,82%, до $67,27 за баррель впервые за последние 10 дней,...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 18:43
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВТБ до 142,75 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Банк ВТБ" со 147,51 руб. до 142,75 руб. за бумагу, что предполагает 105%-ный потенциал роста, сообщается в материале аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "С начала сентября бумаги ВТБ потеряли 7%,...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 18:33
Облигации Атомэнергопрома - интересный инструмент для долгосрочной консервативной стратегии - "Финам"
Облигации "Атомэнергопрома" сохраняют крайне привлекательную комбинацию доходности и высокой надежности и являются интересным инструментом для долгосрочной консервативной стратегии, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Никиты Бороданова. "В условиях явного дефицита качественных...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 18:05
Уровень курса рубля в 100 руб./$1 будет пройден ранее 2028г - "Цифра брокер"
Средний курс валютной пары доллар/рубль составит около 86 руб./$1 в 2025 году и 95 руб./$1 в 2026 году, а уровень курса национальной валюты свыше 100 руб./$1 будет пройден ранее 2028 года, считает ведущий аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Минэкономразвития ожидает,...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 17:45
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях VK против МТС"
"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях VK/Шорт в акциях МТС", говорится в обзоре инвесткомпании. Спред по ней составил минус 5%, или минус 8% за вычетом стоимости "шорта". Как отмечают аналитики, идея показала 10%-й спред за первую неделю с момента открытия 4 июля за счет...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 17:35
"Финам" рекомендует держать акции Global X China Biotech ETF с прогнозной ценой HKD86,8
"Финам" рекомендует держать акции Global X China Biotech ETF с прогнозной стоимостью на уровне 86,8 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11,4%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Индексный фонд с...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 17:08
Рубль, скорее всего, до конца сентября останется в диапазонах 81-84 руб./$1, 96-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань - Freedom Finance Global
Курсы валютных пар доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль, скорее всего, до конца текущего месяца останутся в диапазонах 81-84 руб./$1, 96-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань соответственно, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Банк России объявил о продлении...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 16:36
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "продавать" для бумаг Акрона
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "продавать" для бумаг ПАО "Акрон" с прогнозной стоимостью на уровне 14165 рублей за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Текущий год ознаменовался ускорением динамики мировых цен на азотные удобрения,...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 16:01
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Промомеда"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ПАО "Промомед" с ожидаемой доходностью 10% к концу ноября, открытую 20 августа 2025 года, сообщается в материале аналитиков. "Следующая важная операционная отчетность, за III квартал, выйдет 18 ноября. Эмитент продолжает...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 15:30
Рубль днем в понедельник немного укрепляется в паре с юанем на остаточном спросе экспортеров под налоговые выплаты
Москва. 29 сентября. Китайский юань снижается на Московской бирже днем в понедельник, рубль укрепляется на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 15:29
Цена платины способна закрепиться в диапазоне $1600-1700/унц. к концу 2025г - Freedom Finance Global
Котировки платины способны закрепиться в диапазоне $1600-1700 за тройскую унцию к концу текущего года, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Рост цен на данном этапе выглядит следствием прежде всего промышленного фактора, потому что восстановление спроса...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 15:02
Участие в размещении бондов ФосАгро интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 6,8% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении трехлетних облигаций "ФосАгро" серии БО-02-04 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 6,8%, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова. "ФосАгро" 30 сентября планирует собрать заявки - на...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 14:32
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700 пунктов в понедельник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар. По мнению эксперта, ключевым драйвером сегодняшней...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 14:05
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции "Ренессанс страхования" с целью 91,72 руб
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целью 91,72 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11,53%, стоп-приказ: 140,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики...    читать дальше
.
