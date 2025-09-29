Дивидендная доходность в 1-2% ограничивает интерес к акциям Т-Технологий - Freedom Finance Global

Дивидендная доходность в 1-2% ограничивает интерес к акциям "Т-Технологий", говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Акционеры "Т-Технологий" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года в размере 35 руб. на одну акцию. При текущих котировках это соответствует доходности около 1,1%, подчеркивает эксперт. Дата закрытия реестра назначена на 6 октября, а последний день покупки бумаг для получения выплат - 3 октября.

"Компания традиционно поддерживает акционеров регулярными выплатами, - отмечает

Чернов. - За последние годы "Т-Технологии" демонстрировали стремление к балансированному распределению прибыли, а дивидендная политика предполагает выплату существенной части чистой прибыли при сохранении комфортного уровня долговой нагрузки и инвестиционной активности. Текущие выплаты подтверждают финансовую устойчивость эмитента, но дивидендная доходность выглядит скромной на фоне банковских депозитов и доходностей облигаций. Это ограничивает интерес к акциям как к дивидендному инструменту, однако сохраняет привлекательность бумаг с точки зрения роста капитализации".

По мнению аналитика инвесткомпании, при сохранении динамики прибыли и инвестиционных планов "Т-Технологии" могут увеличить совокупные дивиденды по итогам 2025 года до 70-75 руб. на акцию. В этом случае котировки имеют потенциал умеренного роста в диапазоне 5-7%, до 3285-3365 руб., до конца года, особенно в случае смягчения денежно-кредитной политики и улучшения инвестиционного климата.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.