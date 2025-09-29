Акции Транснефти, Северстали и Т-Технологий будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Транснефти", "Северстали" и "Т-Технологий" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов.

"Стоимость привилегированных акций "Транснефти" вновь приближается к полугодовым минимумам, причем довольно резкими темпами, - указывает аналитик в комментарии. - Это увело большинство индикаторов разворота тренда в область перепроданности, тем самым усиливая сигнал на покупку после достижения зоны поддержки в районе 1200 руб. В базовом сценарии ожидаем, что акции оттолкнутся от этого уровня и к концу недели будут торговаться в диапазоне 1260-1275 руб.".

Акции "Северстали", на взгляд Буянова, в схожей ситуации с бумагами "Транснефти". Однако здесь цена достигла поддержки порядка 960 руб., которая демонстрирует свою эффективность с февраля 2023 года, уже трижды прервав падение бумаг. По мнению эксперта, даже в самом негативном сценарии вероятность преодоления этого уровня без отскока мала. К концу недели акции "Северстали" смогут развить отскок до 990-1000 руб., прогнозирует стратег.

"Акции "Т-Технологий" торгуются у уровня поддержки 3080 руб. Главное отличие от идей выше - здесь отскок уже начал развиваться, - подчеркивает Буянов. - Об этом говорит индикатор схождения/расхождения скользящих средних, недавно давший сигнал на покупку. Кроме того, индикаторы разворота тренда уже вышли из зоны перепроданности и сигнализируют об активном развитии краткосрочной восходящей тенденции. Ожидаем в ближайшее время отскок и полагаем, что к концу недели бумаги "Т-Технологий" будут торговаться в коридоре 3175-3215 руб.".

