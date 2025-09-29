Текущий момент - хорошая возможность для покупок акций HeadHunter - ПСБ

Текущий момент является хорошей возможностью для покупок акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на долгосрочную перспективу, прогнозная цена на горизонте года составляет 4887 рублей за штуку, считает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова.

Акционеры эмитента утвердили дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 233 рубля на акцию.

"Падение бумаг больше уровня дивидендной доходности - не очень хороший сигнал, означающий, что закрываться "гэп" будет дольше, чем хотелось бы. При условии неухудшения рыночного сентимента, по нашим оценкам, в течение трех месяцев", - говорится в материале Крыловой.

"Считаем, что сейчас формируется хорошая возможность для покупок бумаг на долгосрочную перспективу. Справедливая оценка на горизонте двенадцати месяцев составляет 4887 рублей за штуку, - указывает эксперт. - Компания сохраняет высокую рентабельность бизнеса, отрицательную долговую нагрузку, платит дивиденды даже в условиях временного замедления темпов роста. За второе полугодие 2025 года ждем примерно аналогичного дивиденда, по году, таким образом, доходность будет около 13%".

