"АКБФ" повысил прогнозную цену акций ФосАгро до 8220,43 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций "ФосАгро" с 7680,74 руб. до 8220,43 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков.

Потенциал среднесрочного роста составляет 7% с текущих уровней.

"Принимая во внимание позитивные, несмотря на спад продаж, финансовые итоги компании за II квартал, мы повысили прогноз чистой прибыли по МСФО на 2025 год на фоне сохранения растущего тренда цен на продукцию компании, - отмечают эксперты. - Прогноз составляет 138,5 млрд руб. против 115,6 млрд руб. ранее. По-прежнему ожидаем роста цен экспортной "корзины" "ФосАгро" по итогам 2025 года на 20% и в среднем на 14% в 2025-2031 гг".

С учетом смягчения кредитных условий в РФ эксперты инвесткомпании продолжили пересмотр с понижением базовых среднесрочных ставок стоимости долга, что тоже благоприятно отразилось на долгосрочных оценках справедливой стоимости ПАО "ФосАгро".

На фоне сокращения долговой нагрузки, но с учетом майского решения регуляторов по ценам на внутреннем рынке, прогноз чистой прибыли на 2025 год составляет 115,6 млрд руб. против 117 млрд руб. ранее.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.