Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций ВТБ на уровне 100 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 100 рублей за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Натальи Мильчаковой.

"Результаты эмитента за 8М25 по МСФО в целом оказались предсказуемыми, и по сравнению, например с первым кварталом 2025 года, в январе-августе можно отметить замедление снижения чистой прибыли и чистых процентных расходов в годовом выражении, - указывает эксперт. - Реакция рынка на опубликованные результаты, на наш взгляд, связана с их предсказуемостью и тревожным фоном в геополитике, в том числе, возможно, с обсуждением 19-го пакета санкций ЕС. Мы оцениваем целевую цену акций ВТБ в 100 руб. на годовом горизонте".

