Акции девелоперов РФ - привлекательные, хотя и рискованные долгосрочные истории - ПСБ

Акции девелоперов - привлекательные, хотя и рискованные долгосрочные истории, говорится в обзоре банка ПСБ.

"С начала сентября акции девелоперов находятся под усиливающимся давлением продаж. По итогам заседания 12 сентября регулятор снизил ключевой ставку на 100 б.п., до 17% годовых, что выглядит, в условиях сокращения программ госстимулирования ипотеки, явно недостаточным для развития капиталоемкого строительного бизнеса и устойчивого оживления спроса на жилье", - пишут аналитики банка в обзоре.

По их мнению, ситуация в строительной отрасли действительно сложная, причем существенного улучшения до снижения ключевой ставки хотя бы в диапазон 12- 14% (а это - перспектива, скорее, весны-лета следующего года) ждать не стоит.

"Однако ведущие публичные представители строительной отрасли достаточно умело проходят непростой с финансовой точки зрения период, вынужденно оптимизируя бизнес и частично продавая активы для обслуживания своего долга, зато сохраняя устойчивость и относительно приемлемые долговые и кредитные метрики, - отмечают эксперты. - Сегмент выглядит заметно перепроданным, но пока сильных идей для устойчивого роста котировок здесь нет. Риски затягивания со снижением ставки ЦБ, ухудшения ситуации на рынке жилья, с усилением проблем в первую очередь у закредитованных игроков, выглядят для рынка ощутимыми".

Статеги банка оценивабютситуацию в строительстве жилья как контролируемую. По их ожиданиям, в ближайшие месяцы отрасль поддержит традиционный для конца года всплеск интереса к жилой недвижимости, а в начале следующего года - более оправданные и комфортные для покупок квартир и наполнения эскроу уровни ставок.

"Поэтому на акции девелоперов смотрим как на привлекательные, хотя и рискованные долгосрочные истории, - резюмируют аналитики ПСБ. - Учитывая последние действия ЦБ и наш консервативный взгляд на ближайшие перспективы экономики, мы понизили наши целевые ориентиры по покрываемым акциям девелоперов. По-прежнему выделяем как наиболее интересные по ожидаемым темпам роста акции ГК "Самолет" (целевая стоимость на ближайшие 12 месяцев - 1550 руб.). Повышение интереса инвесторов к акциям сегмента с началом реализации фундаментального потенциала их роста, полагаем, стоит ждать в конце этого - начале следующего года, по мере появления ясности по дальнейшей политике ЦБ и развития ситуации в экономике".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.