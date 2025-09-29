Возможен возврат курса пары рубль/юань к верхней границе диапазона 11,5-12 руб./юань на текущей неделе - ПСБ

Возможен возврат курса пары рубль/юань к верхней границе диапазона 11,5-12 руб./юань на текущей неделе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"Уже со второй половины сегодняшнего дня возможно формирование тренда к возврату курса рубля в середину диапазона 11,5-12 руб./юань, который будет формироваться на фоне локального снижения предложения валюты со стороны экспортеров, при дальнейшем сезонном росте спроса импортеров, - пишет эксперт в комментарии. - К концу 4 квартала мы по-прежнему рассчитываем на достаточно плавное смещение курса рубля в район чуть выше 12 руб./юань".

Тренд на ослабление рубля, по мнению Попова, будет сдержан сохранением до конца года жесткой ДКП, ограничительным влиянием налоговых мер правительства на импортную активность, а также восстановлением предложения валюты со стороны экспортеров, после некоторого снижения в конце лета, из-за роста платежей по внешним обязательствам.

По итогам текущей недели аналитик не исключает смещения курса в верхнюю часть диапазона 11,5-12 руб./юань.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.