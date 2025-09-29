Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 85-88 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 85-88 руб./$1, по паре рубль/евро - 97-99 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, поддержку рублю в конце месяца привычно оказывает пик налоговых выплат экспортерами. При этом перспективы обострения геополитики на фоне риторики Дональда Трампа способно добавить ему волатильности.

"Давление на рубль продолжают оказывать восстановление импорта, а также санкционная риторика, способная уменьшить приток валютной выручки, - отмечает Тимошенко в комментарии. - Между тем в фокусе - свежая статистика по инфляции в США, которая может повлиять на решение по ставке Федрезерва, а также снижение количества первичных заявок на пособие по безработице до самых низких за пару месяцев показателей. Отдельного внимания заслуживает публикация обзора мирового рынка энергетики, в котором говорится об ожиданиях роста спроса на нефть до 2030 года на фоне увеличения его потребления в Индии и Азии и прогнозах по небольшому снижению в Китае".

