29 сентября 2025 года 10:14
Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем на фоне снижающейся нефти
Москва. 29 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в понедельник, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6195 руб. (+2,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,56 коп. ниже уровня действующего официального курса.
"Поддержку рублю на прошлой неделе оказывали как приближение пика налоговых выплат (29 сентября), что увеличивает предложение валюты со стороны экспортеров, так и рост цен на нефть. Однако ухудшение ожиданий по геополитике нивелировало эти факторы, сдержав укрепление национальной валюты. На этой неделе, после прохождения пика налоговых выплат, на наш взгляд, рубль перейдет к ослаблению под давлением со стороны постепенного роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - отмечают аналитики Центра аналитики и экспертизы ПСБ.
Цены на нефть опускаются утром в понедельник после активного подъема по итогам предыдущей недели.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск снижается на 0,63%, до $69,68 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,79%, до $65,19 за баррель.
По итогам предыдущей недели обе марки подорожали примерно на 4%, рекордными темпами с середины июля. Поддержку рынку оказали опасения относительно перебоев поставок из России и c Ближнего Востока из-за геополитической напряженности.
Тем временем в начале недели на котировки оказывают давление сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу примерно на 137 тыс. баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.
Опубликовано: /Финмаркет/
29 сентября 2025 года 19:25
29 сентября 2025 года 19:05
29 сентября 2025 года 18:43
29 сентября 2025 года 18:33
29 сентября 2025 года 18:05
29 сентября 2025 года 17:45
29 сентября 2025 года 17:35
29 сентября 2025 года 17:08
29 сентября 2025 года 16:36
29 сентября 2025 года 16:01
29 сентября 2025 года 15:30
29 сентября 2025 года 15:29
29 сентября 2025 года 15:02
29 сентября 2025 года 14:32
29 сентября 2025 года 14:05
