Сильный рост рынка акций РФ пока маловероятен - "Алор Брокер"

Сильный рост российского рынка акций пока маловероятен, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Закрытие прошедшей недели над 2700 пунктами по индексу Мосбиржи и позитивная реакция рынка на хорошие новости вселяет некоторый оптимизм. На текущей неделе запланировано "крупное выступление" президента РФ Владимира Путина, которое может определить дальнейший краткосрочный тренд, - пишет эксперт в обзоре. - Однако в любом случае сильного роста рынка мы не ждем. На настроения инвесторов будет давить приходящее понимание, что цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ замедлится, а то и вовсе будет поставлен на паузу. Поэтому по-прежнему не рекомендуем среднесрочно покупать акции наиболее закредитованных компаний и девелоперов, их время придет чуть позже".

