Мнения аналитиков
Нефть дешевеет
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Какие законы вступят в силу в октябре
В октябре в силу вступает множество изменений, касающихся в основном взаимодействия кредитных организаций и их клиентов, пишет "Российская газета". Зарплаты отдельным категориям бюджетников и силовиков повысят на 7,6% С 1 октября...
 
Доступ к налоговому мониторингу для компаний могут расширить
Минфин планирует в будущем году внести изменения в Налоговый кодекс (НК), дающие право подключения к налоговому мониторингу (НМ) более широкому кругу компаний. Это следует из "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики...
 
Вакансий на рынке труда стало больше, чем безработных
В 2025 году в среднем безработица в России оставалась на минимальном уровне — к концу первого полугодия она опустилась до минимальных 2,2%. В мае–июне число незанятых составило 1,7 млн человек, следует из доклада Счетной палаты (СП) об исполнении...
 
29 сентября 2025 года 09:10

Нефть дешевеет

Индексы США уверенно выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азии в основном растут в понедельник. Нефть дешевеет после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $69,8 за баррель.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и другие новости.

Доходы населения США в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,6%, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,3%, расходов - на 0,5%, по данным Trading Economics.

В июле расходы американцев увеличились на 0,5%, доходы - на 0,4%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в августе повысился на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,7% в годовом выражении, в обоих случаях совпав с ожиданиями экспертов. В июле индекс PCE вырос на 0,2% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце увеличился на 0,2% в помесячном сравнении и на 2,9% в годовом. Оба показателя совпали с июльскими значениями и оказались на уровне прогнозов рынка.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Последние данные об изменении индикатора поддерживают ожидания двух снижений ставки ФРС на ближайших заседаниях, пишет Trading Economics.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 0,8% по итогам торгов после новостей о том, что крупнейший в мире интернет-ритейлер заплатит $2,5 млрд для урегулирования иска Федеральной торговой комиссии (FTC) США, обвинившей компанию в недобросовестной практике привлечения клиентов в ее программу Prime.

Фармацевтические Eli Lilly (SPB: LLY) и Pfizer Inc. (SPB: PFE) нарастили капитализацию соответственно на 1,4% и 0,7% после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении 1 октября импортных пошлин в размере 100% на брендовую и патентованную фармацевтическую продукцию.

Рыночная стоимость Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 3,6%. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США планирует смягчить введенные после ряда инцидентов требования к поставкам новых самолетов компании. Кроме того, турецкая Turkish Airlines подтвердила заказ на покупку до 75 самолетов 787 Dreamliner, включая 35 лайнеров 787-9 и 15 единиц 787-10, с опционом на приобретение еще 25 самолетов этой серии.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) повысилась на 0,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - уменьшилась на 0,6%.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) поднялись на 4%, до $440,4 за штуку, после того, как аналитик Wedbush Дэн Айвз повысил их прогнозную стоимость до $600 с $500 и подтвердил рекомендацию "покупать".

Цена бумаг Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) понизилась на 0,7% после новостей о том, что компания в ближайшие недели предоставит британским пользователям Facebook и Instagram возможность за плату отключить показ рекламы в этих соцсетях.

Акции Costco Wholesale (SPB: COST) подешевели на 2,9%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов в четвертом квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 11%, однако сопоставимые продажи не оправдали ожиданий экспертов.

Котировки бумаг Warner Bros. Discovery уменьшились на 1,4% после снижения KeyBanc их рейтинга до "на уровне сектора" с "выше сектора".

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу повысился на 0,65% и составил 46247,29 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,59% - до 6643,7 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,44% и составил 22484,07 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном растут в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит в пятницу.

На этой неделе инвесторы ждут заседания Резервного банка Австралии, итоги которого будут объявлены во вторник, а также целый ряд статданных.

Во вторник Япония обнародует данные о розничных продажах в августе, Китай - официальные индексы менеджеров по закупкам (PMI) за сентябрь. В среду станет известно значение японского индекса уверенности крупных промкомпаний (Танкан) за третий квартал, а в пятницу - сведения о безработице в Японии за август.

Кроме того, в среду в Китае начинаются недельные каникулы по случаю Дня образования КНР и Праздника середины осени.

Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 1,6%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги New Oriental Education & Technology Group, дорожающие на 6,3%.

Рыночная стоимость Alibaba (SPB: BABA) Health увеличивается на 5%, Sands China - на 4,6%, China Hongqiao Group - на 3,7%, Zijin Mining - на 4,9%.

Xiaomi (SPB: 1810) теряет 2,5% капитализации, BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. - 1,2%, China Telecom - 0,9%, Li Auto (SPB: LI) и Pop Mart International - 0,8%.

Японский Nikkei 225 уменьшается на 0,9%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Dentsu Group (-3,4%).

Рыночная стоимость Sony Group и BayCurrent снижается на 3,2%, Recruit Holdings и Aeon - на 3,1%.

Цена акций Sumco повышается на 7,5%, IHI Corp. - на 6,6%, M3 Inc. - на 6,5%, Furukawa Electric и Fujikura - на 4,8%.

Бумаги Sony Financial Group подскочили на 20,1% в первый день торгов после IPO.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,4%.

Стоимость акций Samsung Electronics увеличивается на 1,6%, Hyundai Motor - на 0,5%, Korean Air Lines - на 2%, Posco - на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,8%.

ANZ и Westpac наращивают рыночную стоимость на 1,6%, Commonwealth Bank of Australia - на 2,3%.

Капитализация BHP снижается на 1,3%, Rio Tinto - на 1,8%.

Цены на нефть опускаются утром в понедельник после активного подъема по итогам предыдущей недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск снижается на $0,34 (0,48%), до $69,79 за баррель. В прошлую пятницу контракт подорожал на $0,71 (1,02%), до $70,13 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,42 (0,64%), до $65,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,74 (1,14%), до $65,72 за баррель.

По итогам предыдущей недели обе марки подорожали примерно на 4%, рекордными темпами с середины июля. Поддержку рынку оказали опасения относительно перебоев поставок из России и c Ближнего Востока из-за геополитической напряженности.

Тем временем в начале недели на котировки оказывают давление сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу примерно на 137 тыс. баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

При этом аналитики отмечают, что фактическое увеличение добычи может оказаться меньше заявленного, поскольку у некоторых стран нет возможности быстро нарастить объемы производства.

"С учетом того, что многие производители, за исключением Саудовской Аравии, по сути уперлись в потолок добычи, будущие увеличения поставок ОПЕК+ будут существенно ниже, чем объявленные цифры", - пишут аналитики RBC Capital Markets.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 424 единицы, что является максимумом с июля. Число газовых буровых сократилось на одну и составило 117 единиц.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 сентября 2025 года 19:25
Рубль в понедельник подрос в паре с юанем, несмотря на сильное падение цен на нефть
Москва. 29 сентября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые в понедельник перечисляли в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 19:05
Цена Brent может снизиться до $65,5-66/барр. на текущей неделе - Freedom Finance Global
Цена Brent может снизиться до $65,5-66 за баррель на текущей неделе, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Мировые цены на нефть начали торговую неделю с обвала, констатирует эксперт. Цена Brent рухнула на 2,82%, до $67,27 за баррель впервые за последние 10 дней,...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 18:43
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВТБ до 142,75 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Банк ВТБ" со 147,51 руб. до 142,75 руб. за бумагу, что предполагает 105%-ный потенциал роста, сообщается в материале аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "С начала сентября бумаги ВТБ потеряли 7%,...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 18:33
Облигации Атомэнергопрома - интересный инструмент для долгосрочной консервативной стратегии - "Финам"
Облигации "Атомэнергопрома" сохраняют крайне привлекательную комбинацию доходности и высокой надежности и являются интересным инструментом для долгосрочной консервативной стратегии, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Никиты Бороданова. "В условиях явного дефицита качественных...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 18:05
Уровень курса рубля в 100 руб./$1 будет пройден ранее 2028г - "Цифра брокер"
Средний курс валютной пары доллар/рубль составит около 86 руб./$1 в 2025 году и 95 руб./$1 в 2026 году, а уровень курса национальной валюты свыше 100 руб./$1 будет пройден ранее 2028 года, считает ведущий аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Минэкономразвития ожидает,...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 17:45
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях VK против МТС"
"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях VK/Шорт в акциях МТС", говорится в обзоре инвесткомпании. Спред по ней составил минус 5%, или минус 8% за вычетом стоимости "шорта". Как отмечают аналитики, идея показала 10%-й спред за первую неделю с момента открытия 4 июля за счет...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 17:35
"Финам" рекомендует держать акции Global X China Biotech ETF с прогнозной ценой HKD86,8
"Финам" рекомендует держать акции Global X China Biotech ETF с прогнозной стоимостью на уровне 86,8 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11,4%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Индексный фонд с...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 17:08
Рубль, скорее всего, до конца сентября останется в диапазонах 81-84 руб./$1, 96-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань - Freedom Finance Global
Курсы валютных пар доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль, скорее всего, до конца текущего месяца останутся в диапазонах 81-84 руб./$1, 96-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань соответственно, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Банк России объявил о продлении...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 16:36
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "продавать" для бумаг Акрона
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "продавать" для бумаг ПАО "Акрон" с прогнозной стоимостью на уровне 14165 рублей за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Текущий год ознаменовался ускорением динамики мировых цен на азотные удобрения,...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 16:01
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Промомеда"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ПАО "Промомед" с ожидаемой доходностью 10% к концу ноября, открытую 20 августа 2025 года, сообщается в материале аналитиков. "Следующая важная операционная отчетность, за III квартал, выйдет 18 ноября. Эмитент продолжает...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 15:30
Рубль днем в понедельник немного укрепляется в паре с юанем на остаточном спросе экспортеров под налоговые выплаты
Москва. 29 сентября. Китайский юань снижается на Московской бирже днем в понедельник, рубль укрепляется на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 15:29
Цена платины способна закрепиться в диапазоне $1600-1700/унц. к концу 2025г - Freedom Finance Global
Котировки платины способны закрепиться в диапазоне $1600-1700 за тройскую унцию к концу текущего года, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Рост цен на данном этапе выглядит следствием прежде всего промышленного фактора, потому что восстановление спроса...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 15:02
Участие в размещении бондов ФосАгро интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 6,8% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении трехлетних облигаций "ФосАгро" серии БО-02-04 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 6,8%, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова. "ФосАгро" 30 сентября планирует собрать заявки - на...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 14:32
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700 пунктов в понедельник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар. По мнению эксперта, ключевым драйвером сегодняшней...    читать дальше
.
29 сентября 2025 года 14:05
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции "Ренессанс страхования" с целью 91,72 руб
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целью 91,72 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11,53%, стоп-приказ: 140,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики...    читать дальше
.
