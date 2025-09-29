Индексы США уверенно выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азии в основном растут в понедельник. Нефть дешевеет после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $69,8 за баррель.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и другие новости.

Доходы населения США в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,6%, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,3%, расходов - на 0,5%, по данным Trading Economics.

В июле расходы американцев увеличились на 0,5%, доходы - на 0,4%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в августе повысился на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,7% в годовом выражении, в обоих случаях совпав с ожиданиями экспертов. В июле индекс PCE вырос на 0,2% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце увеличился на 0,2% в помесячном сравнении и на 2,9% в годовом. Оба показателя совпали с июльскими значениями и оказались на уровне прогнозов рынка.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Последние данные об изменении индикатора поддерживают ожидания двух снижений ставки ФРС на ближайших заседаниях, пишет Trading Economics.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 0,8% по итогам торгов после новостей о том, что крупнейший в мире интернет-ритейлер заплатит $2,5 млрд для урегулирования иска Федеральной торговой комиссии (FTC) США, обвинившей компанию в недобросовестной практике привлечения клиентов в ее программу Prime.

Фармацевтические Eli Lilly (SPB: LLY) и Pfizer Inc. (SPB: PFE) нарастили капитализацию соответственно на 1,4% и 0,7% после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении 1 октября импортных пошлин в размере 100% на брендовую и патентованную фармацевтическую продукцию.

Рыночная стоимость Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 3,6%. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США планирует смягчить введенные после ряда инцидентов требования к поставкам новых самолетов компании. Кроме того, турецкая Turkish Airlines подтвердила заказ на покупку до 75 самолетов 787 Dreamliner, включая 35 лайнеров 787-9 и 15 единиц 787-10, с опционом на приобретение еще 25 самолетов этой серии.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) повысилась на 0,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - уменьшилась на 0,6%.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) поднялись на 4%, до $440,4 за штуку, после того, как аналитик Wedbush Дэн Айвз повысил их прогнозную стоимость до $600 с $500 и подтвердил рекомендацию "покупать".

Цена бумаг Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) понизилась на 0,7% после новостей о том, что компания в ближайшие недели предоставит британским пользователям Facebook и Instagram возможность за плату отключить показ рекламы в этих соцсетях.

Акции Costco Wholesale (SPB: COST) подешевели на 2,9%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов в четвертом квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 11%, однако сопоставимые продажи не оправдали ожиданий экспертов.

Котировки бумаг Warner Bros. Discovery уменьшились на 1,4% после снижения KeyBanc их рейтинга до "на уровне сектора" с "выше сектора".

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу повысился на 0,65% и составил 46247,29 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,59% - до 6643,7 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,44% и составил 22484,07 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном растут в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит в пятницу.

На этой неделе инвесторы ждут заседания Резервного банка Австралии, итоги которого будут объявлены во вторник, а также целый ряд статданных.

Во вторник Япония обнародует данные о розничных продажах в августе, Китай - официальные индексы менеджеров по закупкам (PMI) за сентябрь. В среду станет известно значение японского индекса уверенности крупных промкомпаний (Танкан) за третий квартал, а в пятницу - сведения о безработице в Японии за август.

Кроме того, в среду в Китае начинаются недельные каникулы по случаю Дня образования КНР и Праздника середины осени.

Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 1,6%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги New Oriental Education & Technology Group, дорожающие на 6,3%.

Рыночная стоимость Alibaba (SPB: BABA) Health увеличивается на 5%, Sands China - на 4,6%, China Hongqiao Group - на 3,7%, Zijin Mining - на 4,9%.

Xiaomi (SPB: 1810) теряет 2,5% капитализации, BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. - 1,2%, China Telecom - 0,9%, Li Auto (SPB: LI) и Pop Mart International - 0,8%.

Японский Nikkei 225 уменьшается на 0,9%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Dentsu Group (-3,4%).

Рыночная стоимость Sony Group и BayCurrent снижается на 3,2%, Recruit Holdings и Aeon - на 3,1%.

Цена акций Sumco повышается на 7,5%, IHI Corp. - на 6,6%, M3 Inc. - на 6,5%, Furukawa Electric и Fujikura - на 4,8%.

Бумаги Sony Financial Group подскочили на 20,1% в первый день торгов после IPO.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,4%.

Стоимость акций Samsung Electronics увеличивается на 1,6%, Hyundai Motor - на 0,5%, Korean Air Lines - на 2%, Posco - на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,8%.

ANZ и Westpac наращивают рыночную стоимость на 1,6%, Commonwealth Bank of Australia - на 2,3%.

Капитализация BHP снижается на 1,3%, Rio Tinto - на 1,8%.

Цены на нефть опускаются утром в понедельник после активного подъема по итогам предыдущей недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск снижается на $0,34 (0,48%), до $69,79 за баррель. В прошлую пятницу контракт подорожал на $0,71 (1,02%), до $70,13 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,42 (0,64%), до $65,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,74 (1,14%), до $65,72 за баррель.

По итогам предыдущей недели обе марки подорожали примерно на 4%, рекордными темпами с середины июля. Поддержку рынку оказали опасения относительно перебоев поставок из России и c Ближнего Востока из-за геополитической напряженности.

Тем временем в начале недели на котировки оказывают давление сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу примерно на 137 тыс. баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

При этом аналитики отмечают, что фактическое увеличение добычи может оказаться меньше заявленного, поскольку у некоторых стран нет возможности быстро нарастить объемы производства.

"С учетом того, что многие производители, за исключением Саудовской Аравии, по сути уперлись в потолок добычи, будущие увеличения поставок ОПЕК+ будут существенно ниже, чем объявленные цифры", - пишут аналитики RBC Capital Markets.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 424 единицы, что является максимумом с июля. Число газовых буровых сократилось на одну и составило 117 единиц.