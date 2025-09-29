Индекс Мосбиржи начнет неделю в нижней части диапазона 2700-2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи начнет новую торговую неделю в нижней части диапазона 2700-2800 пунктов, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Технически индекс и ряд "фишек" сняли перепроданность, однако ситуация на рынке акций в начале недели, по нашему мнению, не особо располагает к активным операциям и развитию отскока, учитывая новостные риски по геополитике и опасения по экономике, - пишет эксперт в комментарии. - Ждем, что индекс Мосбиржи продолжит проторговывать нижнюю часть нашего целевого диапазона 2700-2800 пунктов в ожидании новых вводных".

