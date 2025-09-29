Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 29 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе геополитических и санкционных рисков из-за конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Москва не видит у Киева и европейских стран стремления договариваться о мире на Украине по-честному, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному", - заявил Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН. По словам главы внешнеполитического ведомства, Европа "одержима утопической целью нанести России стратегическое поражение".

Россия, указал министр, "с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта". "Безопасность России, ее жизненные интересы должны быть надежно гарантированы. Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены в полном объеме. На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины", - подчеркнул Лавров.

"Североатлантический альянс продолжает экспансию вплотную к нашим границам вопреки данным еще советским лидерам заверениям не продвигаться "ни на дюйм" на Восток", - сказал министр.

Москва не видит отхода США с курса ведения честного и открытого диалога, заявил Лавров. "Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федерацией", - сказал Лавров на пресс-конференции в ООН в субботу. "Это и есть дипломатия - когда сталкивающиеся интересы надо примирять и упорядочивать таким образом, чтобы избежать конфронтации", - добавил министр.

По словам Лаврова, Россия ценит то, "что Соединенные Штаты понимают самое главное: что в принципе неправильно, когда государства просто даже отказываются разговаривать друг с другом, как это сделали европейцы и (президент США Джозеф) Байден в период своего правления". "И уж в такие времена, когда множество событий происходит глобального, эпохального значения, не разговаривать друг с другом - просто преступно", - заявил Лавров. "Поэтому мы ценим, что администрация (президента США Дональда) Трампа с самого начала предложила возобновить наш диалог. Мы этот диалог возобновили", - сказал глава МИД.

Российская сторона в последние недели не соглашается на контакты с Киевом по урегулированию украинского конфликта, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы по-прежнему привержены мирному урегулированию. Но танго танцуют вдвоем: мы заметили, что в последнюю пару недель российская сторона отказывалась от двусторонних или трехсторонних (с участием США - ИФ) встреч", - сказал он в интервью Fox News.

Президент США Дональд Трамп сохраняет желание способствовать урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Терпеливо, последовательно (нужно выстраивать отношения с США). Дело в том, что на фоне всей противоречивости заявлений, все-таки, как представляется, президент Трамп сохраняет свое желание поспособствовать урегулированию украинского конфликта и сохраняет политическую волю на это. Вот это главное", - заявил Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По словам Пескова, необходимо, "с одной стороны, вынуждать киевский режим все-таки встать на путь мира, а не войны, вынуждать европейцев отказаться от милитаристских позиций". "И в качестве дополнительного трека работать над реанимацией наших двусторонних, российско-американских отношений", - добавил он.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и другие новости. Доходы населения США в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,6%, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,3%, расходов - на 0,5%. В июле расходы американцев увеличились на 0,5%, доходы - на 0,4%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в августе повысился на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,7% в годовом выражении, в обоих случаях совпав с ожиданиями экспертов. В июле индекс PCE вырос на 0,2% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце увеличился на 0,2% в помесячном сравнении и на 2,9% в годовом. Оба показателя совпали с июльскими значениями и оказались на уровне прогнозов рынка. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Последние данные об изменении индикатора поддерживают ожидания двух снижений ставки ФРС на ближайших заседаниях, пишет Trading Economics.

Азиатские фондовые индексы в основном растут в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит в пятницу. На этой неделе инвесторы ждут заседания Резервного банка Австралии, итоги которого будут объявлены во вторник, а также целый ряд статданных. Кроме того, в среду в Китае начинаются недельные каникулы по случаю Дня образования КНР и Праздника середины осени. Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 1,6%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,4%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,8%. Вместе с тем японский Nikkei 225 уменьшается на 0,9%.

В свою очередь мировые цены на нефть опускаются утром в понедельник после активного подъема по итогам предыдущей недели. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снижается на 0,54%, до $69,75 за баррель. В прошлую пятницу контракт подорожал на 1,02%, до $70,13 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,68%, до $65,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,14%, до $65,72 за баррель.

По итогам предыдущей недели обе марки подорожали примерно на 4%, рекордными темпами с середины июля. Поддержку рынку оказали опасения относительно перебоев поставок из России и c Ближнего Востока из-за геополитической напряженности.

Тем временем в начале новой недели на котировки оказывают давление сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу примерно на 137 тыс. баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября. При этом аналитики отмечают, что фактическое увеличение добычи может оказаться меньше заявленного, поскольку у некоторых стран нет возможности быстро нарастить объемы производства.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 29,409 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,915 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост в рамках коррекции.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 сентября вырос на 0,04% и составил 117,19 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 1157,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-28" (+0,68%), "Автодор-003Р-02" (+0,4%), "Сбербанк-001Р-SBER25" (+0,38%) и "ГТЛК-001Р-08" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-1,7%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,6%) и "АФК Система-1Р-09" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что СФО "ВТБ РКС Эталон" перенесло с 30 сентября на 1 октября начало размещения облигаций 6-й серии с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 37,5 млрд рублей. Плановая дата погашения облигаций - 4 декабря 2032 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых.

"Мегафон" (MOEX: MFON) увеличил объем размещения облигаций серии БО-002P-10 с переменными купонами вдвое - до 30 млрд рублей с первоначально планируемых 15 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ был установлен в размере 115 базисных пунктов. Купоны ежемесячные, переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Срок обращения облигаций - 2 года и 1 месяц. Сбор заявок на выпуск прошел 26 сентября. Техразмещение запланировано на 9 октября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) 9 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-06 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 3 млрд рублей. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 17,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 18,68% годовых. Техразмещение запланировано на 14 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АО "Почта России" 9 октября года c 11:00 по 15:00 мск планирует собрать заявки на два выпуска облигаций со сроком обращения 2,5 года - серий 003Р-01 и 003Р-02 - совокупным объемом не менее 3 млрд рублей. По выпускам предусмотрены ежемесячные купоны. По выпуску 003Р-01 - фиксированные, ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на соответствующем сроке + 350 базисных пунктов. По выпуску 003Р-02 будут выплачиваться переменные купоны, рассчитываемые по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред не выше 300 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 14 октября. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов.