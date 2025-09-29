Индекс RGBI, вероятно, перейдет к консолидации в диапазоне 115-116п на текущей неделе - ПСБ

Индекс RGBI на текущей неделе, вероятно, перейдет к консолидации в диапазоне 115-116 пунктов в ожидании триггеров для восстановления позиций, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Прошлая неделя устранила один из существенных факторов неопределенности для регулятора, указывает эксперт. Были опубликованы параметры федерального бюджета, которые были оценены им как дезинфляционные. Кроме того, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что параметры бюджета снимают опасения относительно значимого повышения прогноза ставки на 2026 год с текущего уровня в 12-13% годовых.

"Однако достаточно позитивная реакция ЦБ не смогла остановить снижение котировок ОФЗ, по итогам недели индекса RGBI достиг нашего целевого диапазона 115-116 пунктов, снизившись на 1,5 пункта. Не исключаем, что давление на индекс продолжает оказывать реализация "стоп-приказов", признаки которых были заметны на рынке ОФЗ 19 и 25 сентября (резкое снижение при отсутствии явно негативных новостей)", - пишет Грицкевич в обзоре.

Индекс RGBI на текущий момент уже достиг уровней начала июля, когда ключевая ставка еще находилась на отметке 20% - текущие значения кривой ОФЗ уже вновь выглядят достаточно привлекательно даже с учетом перехода ЦБ к более плавной траектории снижения ключевой ставки, уверен аналитик ПСБ.

"На текущей неделе ожидаем переход индекса RGBI к консолидации в диапазоне 115-116 пунктов в ожидании триггеров для восстановления позиций", - указывает он.

