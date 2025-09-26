Рынок акций РФ на неделе обновил минимум с июля по индексу МосБиржи из-за геополитической напряженности

Рынок акций РФ в конце сентября оставался под давлением продаж после анонсированного Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций, а также на фоне геополитической напряженности после ряда жестких заявлений президента США Дональда Трампа, отсутствия прогресса в процессе урегулирования украинского конфликта, а также из-за ожиданий вероятной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ в условиях планируемого с января повышения налогов (НДС). Индекс МосБиржи падал в район 2675 пунктов (минимум с 14 июля), после чего смог отскочить и стабилизироваться в районе 2725 пунктов.

В период с 22 по 26 сентября индекс МосБиржи просел на 0,8% и составил 2725,97 пункта, индекс РТС потерял 0,8% и достиг 1027,06 пункта. Ноябрьский фьючерс на нефть Brent вырос на 5,9%, до $70,64 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 0,02 рубля, до 83,61 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю со снижения, но смог отыграть вечером за счет закрытия игроками коротких позиций большую часть дневных потерь, понесенных на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, объявления Евросоюзом о новых антироссийских санкциях, а также слабости нефти (фьючерс на Brent просел к $66,5 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил выше 2740 пунктов после падения днем в район 2700 пунктов (минимум с 14 июля), аутсайдерами выступили бумаги "Ростелекома" (-4,3%), фаворитами - акции "ФосАгро" (+1,3%).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже обвалились до уровней весны 2009 года акции "М.Видео" (-23,7%, до 60,1 рубля) на новостях о планируемой допэмиссии - компания предложила акционерам увеличить уставный капитал ритейлера на 15 млрд рублей путем размещения 1,5 млрд обыкновенных акций номиналом 10 рублей по открытой подписке. Собрание акционеров пройдет 13 октября, им также будет предложено утвердить объем объявленных акций "М.Видео" в размере до 2 млрд штук.

Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ в понедельник заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать, это вызвано "совокупным воздействием целого ряда факторов негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка".

При этом Путин подчеркнул, что Россия "не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений", и готова после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще в течение года. Российское предложение будет эффективным, если так же поступят США, отметил он.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в минувшую пятницу заявила, что ЕК в рамках 19-го пакета санкций введет запрет на транзакции в отношении банков в России и других странах, также предлагается полностью запретить транзакции с компаниями "Газпром нефть" и "Роснефть".

Кроме того, новый пакет санкций ЕС в отношении РФ впервые будет включать ограничения в сфере криптовалют (ограничительные меры коснутся криптовалютных бирж и запретят ряд транзакций с криптовалютами), также будут введены "ограничения на транзакции с компаниями в особых экономических зонах".

На выходных Трамп в очередной раз призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России, отметив, что снижение ее рыночной стоимости остановит украинский конфликт. Трамп обещал нарастить добычу нефти в США, что позволит снизить ее рыночную стоимость, и сказал, что даже незначительное удешевление приведет к прекращению украинского конфликта.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх после снижения в предыдущие дни из-за геополитической напряженности и объявления Евросоюзом новых антироссийских санкций; поддержку оказала развернувшаяся вверх нефть (фьючерс на Brent поднялся к $68 за баррель), однако сдерживающими факторами для индекса МосБиржи выступили укрепление рубля и новые заявления президента США Дональда Трампа относительно возможных пошлин в отношении России в случае отсутствия сделки по украинскому регулированию.

Индекс МосБиржи поднялся в район 2760 пунктов, лидерами роста выступили акции ПАО "Группа Позитив" (+5,1%), банка "Санкт-Петербург" (+3,5%) и "Ростелекома" (+3,3%), остальные "фишки" выросли в пределах 3%.

МКПАО "Т-Технологии" (+1,8%) сохраняет прогнозы на 2025 год по росту чистой прибыли не менее 40% и рентабельности капитала свыше 30%, по-прежнему намерено платить дивиденды ежеквартально, говорится в сообщении группы, посвященном операционным результатам за август.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на ГА ООН во вторник раскритиковал Индию, Китай и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов, назвал ее непростительной. Также Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести новые пошлины против России в случае отсутствия сделки по украинскому урегулированию. "Если выяснится, что Россия не готова заключить сделку для прекращения войны, то США в полной мере готовы ввести очень мощные пошлины", - сказал Трамп.

В американском Белом доме позитивно отнеслись к словам президента РФ Путина о готовности придерживаться ограничений по ДСНВ, позднее президент США Трамп хочет прокомментировать его слова лично, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что в Кремле ожидают анонсированного Трампом заявления в ответ на озвученное намерение Москвы еще год соблюдать количественные ограничения по ДСНВ после истечения срока договора.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сомнение в скором завершении конфликта на Украине. "Я не очень верю, что это случится", - заявил он в интервью Fox News.

Нефть выросла из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке после признания Палестинского государства рядом европейских стран, а также ожиданий ужесточения санкций на поставки российской нефти.

В среду рынок акций РФ возобновил снижение из-за опасений эскалации геополитической напряженности после резких заявлений президента США Дональда Трампа о ситуации вокруг конфликта на Украине, а также на фоне предложений Минфина РФ повысить НДС с 20% до 22% для финансирования расходов на оборону; откат частично был компенсирован подорожавшей нефтью (фьючерс на Brent поднялся до $69 за баррель), при этом инвесторы оценивали проект бюджета РФ на следующие три года. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля смог отскочить выше 2720 пунктов после утреннего провала в район 2675 пунктов (минимум с 14 июля).

Чистая прибыль ВТБ (-1,9%) за 8 месяцев 2025 года по РСБУ составила 210,62 млрд руб. против 185,73 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. ВТБ планирует выплатить дивиденды по итогам 2025 года, их размер определит в 2026 году, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на форуме "Россия зовет!". ВТБ в 2025 году рассчитывает заработать порядка 500 млрд рублей по МСФО, в 2026 году - 650 млрд рублей.

Трамп во вторник вечером заявил, что Киев может добиться успеха в вооруженном противостоянии с РФ при поддержке Евросоюза. "Я думаю, что Украина при поддержке ЕС находится в позиции для того, чтобы бороться и вернуть всю Украину обратно к ее изначальным границам", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, "со временем, если проявить терпение, и при финансовой поддержке Европы и особенно НАТО, можно добиться тех границ, какими они были до начала этой войны". Он отметил, что "возможно, (Украине - ИФ) даже удастся продвинуться дальше, чем это". Трамп пояснил, что пришел к таким выводам "после того, как в полной мере изучил ситуацию на поле боя Украины с Россией, а также экономические трудности, которые это создает для России".

Также Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что США и дальше будут поставлять странам НАТО оружие, которым они могут распоряжаться так, как считают нужным.

Правительство РФ на заседании в среду рассмотрело проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", а также прогноз социально-экономического развития РФ на эту трехлетку.

Минфин РФ предлагает повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта - с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства о внесении в правительство бюджетного пакета.

Прогноз социально-экономического развития РФ на 2025-2028 годы, рассмотренный в среду на правительстве, предусматривает рост экономики РФ в 2026 году на 1,3%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, доходы бюджета на 2026 год прогнозируются на уровне 40,283 трлн рублей, причем доля ненефтегазовых поступлений вырастет почти до 78% в общем объеме. Федеральные расходы в следующем году вырастут до 44,869 трлн рублей и уровень дефицита остается приемлемым, отметил он.

Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов одобрен на заседании правительства в среду, сообщила пресс-служба кабинета министров. Как сообщил на заседании глава Минфина Антон Силуанов, дефицит бюджета на 2026-2028 гг. прогнозируется в размере соответственно 1,6%, 1,2% и 1,3% ВВП. Правительство должно внести проект бюджета Госдуму до 1 октября.

Нефть выросла на фоне сообщений СМИ, что переговоры о возобновлении поставок нефти из иракского Курдистана зашли в тупик, поскольку местные производители требуют гарантий в отношении некоторых долговых обязательств. Речь идет о поставках в объеме около 230 тыс. баррелей нефти в сутки.

Кроме того, по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали роста резервов нефти примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

В четверг попытки рынка акций РФ подрасти на закрытии коротких позиций сменились новым откатом в отсутствие драйверов для роста в условиях сохраняющейся геополитической напряженности и опасений нового витка инфляции в свете возможного повышения НДС с 20% до 22%. Фактором поддержки выступила стабилизация нефти после роста (фьючерс на Brent закрепился выше $69 за баррель). Индекс МосБиржи опустился к 2700 пунктам после утреннего подъема в район 2740 пунктов; лидировали в снижении акции "Группы компаний ПИК" (-1,9%), "МТС" (-1,8%), АФК "Система" (-1,8%).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио в ходе встречи "на полях" недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН подтвердили взаимную заинтересованность в поиске мирных развязок конфликта на Украине, сообщил МИД РФ.

Лавров акцентировал готовность Москвы "придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта". Госсекретарь США на встрече с главой МИД РФ призвал Москву предпринимать действия для решения украинского кризиса, сообщил в среду Госдеп.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что украинский конфликт отрицательно сказывается как на России и Украине, так и на США, и президент США Дональд Трамп раздражен тем, что по его ощущениям, Москва не прикладывает достаточно усилий для его завершения.

В Кремле считают, что Вашингтон сохраняет политическую волю для урегулирования конфликта на Украине, хотя видят разную риторику из США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также Песков напомнил в четверг, что Россия ждет от США реакции на предложение по ДСНВ.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в России с 16 по 22 сентября составил 0,08% после повышения на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в четверг, что проект федерального бюджета на 2026-2028 годы оценивается как дезинфляционный, повышение НДС краткосрочно повлияет на динамику цен, но не будет источником устойчивого инфляционного давления. ЦБ РФ видит, что ожидания рынка по дальнейшему снижению ключевой ставки стали сдержаннее, дальше планирует двигаться, тщательно выверяя шаги, заявила Набиуллина.

Экономика США во II квартале 2025 года увеличилась на 3,8% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны. Это максимальные темпы повышения за последние семь кварталов. Ранее сообщилось о росте экономики на 3,3%. Аналитики в среднем не ожидали пересмотра, по данным Trading Economics.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в августе увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем - до $312,1 млрд, по данным министерства торговли страны. Рост был зафиксирован впервые за три месяца и стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали сокращение на 0,5%, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали снижения на 0,4%.

В пятницу рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips за счет выборочного закрытия игроками "коротких" позиций в преддверии выходных после снижения на неделе в отсутствие драйверов для роста в условиях сохраняющейся геополитической напряженности и на фоне ожиданий повышения НДС с 20% до 22% с января для финансирования расходов на оборону. Индекс МосБиржи утром опускался ниже 2690 пунктов, но к закрытию основных торгов отскочил в район 2725 пунктов на фоне роста нефти Brent выше $70 за баррель.

Лидировали в откате акции МКПАО "Хэдхантер" (-6%) после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие (233 рубля на бумагу). ВТБ (-1%) за 8 месяцев 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО на 3,2% (до 327,6 млрд рублей), в августе прибыль банка упала на 41,1% (до 23,9 млрд рублей). Акционеры "НОВАТЭКа" (-0,1%) одобрили выплату дивидендов за I полугодие в 35,5 рублей на акцию (дата закрытия реестра 6 октября).

В период с 22 по 26 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги "М.Видео" (-25%), "Фикс Прайс" (-9%), SFI (-7%); лучше рынка оказались акции ПАО "ИВА" (+10%), "ОГК-2" (+8%), ПАО "Россети Центр" (+8%).

Рынок акций РФ в конце сентября - начале октября продолжит отыгрывать поступающие геополитические новости, динамику нефти и корпоративные события, при этом давление продавцов может сохраниться из-за отсутствия серьезных драйверов роста. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 2600-2800 пунктов, для индекса РТС - 990-1040 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".