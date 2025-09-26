"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Salesforce

"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральнуый взгляд на акции Salesforce Inc. с целевой ценой $263 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 8%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Безоговорочный лидер корпоративного ПО активно внедряет ИИ-агентов. Это делает решения компании более эффективными, но рост бизнеса замедляется, налицо структурные проблемы, - отмечают эксперты. - Акции сейчас торгуются с заметным дисконтом к историческим уровням: P/E около 20x против среднего значения за последние два года 25-26x, то есть бумага стоит дешево по сравнению с собственной историей. Фундаментальная причина кроется в замедлении выручки. Рынок закладывает в цену более умеренную динамику. Сильные финансы и ставка на ИИ поддерживают долгосрочную историю компании, но на коротком отрезке слабый рост сдерживают переоценку акций к прежним уровням".

Salesforce (NYSE: CRM) - американская компания, ставшая мировым лидером в сфере облачных CRM-систем. Она предлагает комплексную платформу для управления продажами, маркетингом, обслуживанием клиентов, электронной коммерцией и аналитикой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.