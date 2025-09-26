Рубль утром укрепляется в паре с юанем в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам

Москва. 26 сентября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в пятницу, рубль растет в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам сентября.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6835 руб. (-2,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,29 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может сделать существенный шаг к нижней границе диапазона 11,5-12 рублей за юань на торгах в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Национальная валюта в четверг перешла к ослаблению на фоне ухудшения ожиданий по геополитике, что привело к игнорированию рублем роста цен на нефть и поддержки со стороны экспортеров, констатирует эксперт в обзоре.

"Ожидаем в пятницу попыток рубля перейти к восстановлению. При отсутствии ухудшения ожиданий по геополитике поддержку ему окажут рост цен на нефть и повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. В результате пара юань/рубль продолжит движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 рублей за юань и может по итогу дня сделать существенный шаг к его нижней границе", - пишет аналитик.

Также Зварич полагает, что после прохождения пика налоговых выплат (29 сентября) рубль может перейти к ослаблению под давлением со стороны постепенного роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. В результате, указывает он, юань в рамках следующей недели может закрепиться в верхней половине обозначенного выше коридора.

Цены на нефть повышаются утром в пятницу и могут завершить неделю самым сильным ростом более чем за три месяца.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск поднимается на 0,13%, до $69,51 за баррель. Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,31%, до $65,17 за баррель.

С начала недели оба контракта выросли в цене более чем на 4%, что является самым сильным подъемом с начала июня. Поддержку рынку оказали данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. По данным Минэнерго страны, резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 607 тыс. баррелей, тогда как аналитики ожидали их роста на 800 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

Росту цен на нефть способствует усиление опасений относительно российских поставок, а также новые заявления президента США Дональда Трампа, который накануне призвал Турцию отказаться от покупки нефти из России.