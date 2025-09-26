26 сентября 2025 года 10:30
Рубль утром укрепляется в паре с юанем в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам
Москва. 26 сентября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в пятницу, рубль растет в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам сентября.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6835 руб. (-2,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,29 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Курс валютной пары юань/рубль может сделать существенный шаг к нижней границе диапазона 11,5-12 рублей за юань на торгах в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.
Национальная валюта в четверг перешла к ослаблению на фоне ухудшения ожиданий по геополитике, что привело к игнорированию рублем роста цен на нефть и поддержки со стороны экспортеров, констатирует эксперт в обзоре.
"Ожидаем в пятницу попыток рубля перейти к восстановлению. При отсутствии ухудшения ожиданий по геополитике поддержку ему окажут рост цен на нефть и повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. В результате пара юань/рубль продолжит движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 рублей за юань и может по итогу дня сделать существенный шаг к его нижней границе", - пишет аналитик.
Также Зварич полагает, что после прохождения пика налоговых выплат (29 сентября) рубль может перейти к ослаблению под давлением со стороны постепенного роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. В результате, указывает он, юань в рамках следующей недели может закрепиться в верхней половине обозначенного выше коридора.
Цены на нефть повышаются утром в пятницу и могут завершить неделю самым сильным ростом более чем за три месяца.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск поднимается на 0,13%, до $69,51 за баррель. Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,31%, до $65,17 за баррель.
С начала недели оба контракта выросли в цене более чем на 4%, что является самым сильным подъемом с начала июня. Поддержку рынку оказали данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. По данным Минэнерго страны, резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 607 тыс. баррелей, тогда как аналитики ожидали их роста на 800 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.
Росту цен на нефть способствует усиление опасений относительно российских поставок, а также новые заявления президента США Дональда Трампа, который накануне призвал Турцию отказаться от покупки нефти из России.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
26 сентября 2025 года 16:01
Курс пары рубль/доллар может вырасти до 90 руб./$1 до конца 2025 года, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.
По мнению эксперта, насыщенный новостной фон, вероятно, стал одной из причин повышенной волатильности на валютном рынке на этой неделе. С одной стороны, появляется все... читать дальше
26 сентября 2025 года 15:22
Москва. 26 сентября. Китайский юань снижается на Московской бирже днем в пятницу, рубль укрепляется на фоне роста спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. читать дальше
26 сентября 2025 года 15:11
"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральнуый взгляд на акции Salesforce Inc. с целевой ценой $263 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 8%, сообщается в комментарии аналитиков.
"Безоговорочный лидер корпоративного ПО активно внедряет ИИ-агентов. Это делает решения... читать дальше
26 сентября 2025 года 14:38
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6540-6670 пунктов на торгах в пятницу при нейтральном балансе рисков и повышенной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан.
Ожидаемый рост волатильности будет обусловлен, по мнению эксперта, публикацией... читать дальше
26 сентября 2025 года 14:07
Инвестиционная компания "Цифра брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на уровне 4200 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.
"Текущая причина снижения цены бумаг эмитента - дивидендный "гэп". Напомним, в августе совет... читать дальше
26 сентября 2025 года 13:43
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сегежа Групп" с целью 1,745 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,81%, стоп-приказ: 1,274 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Фундаментальная картина... читать дальше
26 сентября 2025 года 13:14
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой.
"Закрыть дивидендный "гэп" компания может не так быстро, как мы ожидали... читать дальше
26 сентября 2025 года 12:40
SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка.
Пятница (26 сентября) - последний день, когда акции компании торгуются с выплатой: по итогам первого... читать дальше
26 сентября 2025 года 12:33
"Финам" рекомендует покупать акции ПАО "Фикс прайс" с прогнозной стоимостью 1,035 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 58% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.
"В последний год расписки, а после обмена и акции эмитента выглядели... читать дальше
26 сентября 2025 года 12:06
Прогнозная стоимость акций "Магнита" на горизонте года составляет 3419 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 3% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика "Финама" Магомеда Магомедова.
"Падение цены акций эмитента на треть с начала 2025 года... читать дальше
26 сентября 2025 года 11:38
Динамика индекса Мосбиржи на следующей неделе в целом может оставаться волатильной, но с потенциалом к стабилизации в широком диапазоне 2600-2800 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".
Внимание инвесторов на предстоящей неделе привлекут несколько событий, отмечают... читать дальше
26 сентября 2025 года 11:15
Текущие значения кривой ОФЗ уже вновь выглядят достаточно привлекательно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка Дмитрий Грицкевич.
"Рынок рублевых гособлигаций в четверг продолжил снижение по инерции - индекс RGBI вошел в наш целевой диапазон 115-116 пунктов. При... читать дальше
26 сентября 2025 года 10:29
Индекс Мосбиржи, возможно, удержится выше 2700 пунктов по итогам текущей торговой недели, предполагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.
"Полагаем, что индекс Мосбиржи продолжит борьбу за уровень 2700 пунктов. Но учитывая заметную перепроданность и... читать дальше
26 сентября 2025 года 10:07
Индекс Мосбиржи вновь будет бороться за уровень 2700 пунктов в пятницу, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.
Наметившийся в среду отскок в четверг продолжить не удалось, констатирует эксперт. Причины распродаж прежние,... читать дальше
26 сентября 2025 года 09:50
Москва. 26 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе геополитических и санкционных рисков из-за конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
