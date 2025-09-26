Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе геополитических и санкционных рисков из-за конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп, рассуждая об украинском конфликте, вновь заявил, что "очень разочаровался в Путине". Говоря о боевых действиях на Украине, президент США отметил: "Я думаю, что пора это закончить".

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в четверг, что в Москве учитывают все сигналы из США по ситуации на Украине, которые передаются как по публичным, так и по закрытым каналам. "Есть публичные высказывания, а есть контакты по закрытым каналам. Мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам. Все это учитывается в нашей позиции", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

Так Ушаков прокомментировал слова журналиста о противоречивых заявлениях из Вашингтона о ситуации на Украине. "На Генассамблее (президент США Дональд Трамп - ИФ) беседует с различными лидерами, в какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю", - добавил он.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, завершив в минусе третью сессию подряд. Инвесторы оценивали перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) после выхода новых статданных. Экономика США во втором квартале 2025 года увеличилась на 3,8% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли. Это максимальные темпы за последние семь кварталов. Ранее сообщалось о росте на 3,3%.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в августе повысился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост был зафиксирован впервые за три месяца и стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали сокращение на 0,5%. Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, уменьшилось на 14 тыс. - до 218 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики ожидали подъема до 235 тыс. с 232 тыс. неделей ранее.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе уменьшились на 0,2% относительно июля, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики прогнозировали более сильное снижение - на 1,3%.

В пятницу будет опубликован отчет о доходах и расходах населения США за август, включающий индекс PCE Core, на который ориентируется ФРС при оценке динамики инфляции.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются, только австралийский индикатор демонстрирует слабый подъем. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало снижение американского рынка акций днем ранее, а также планы президента США Дональд Трамп ввести импортные пошлины на фармацевтическую продукцию, грузовики и мебель. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 МСК уменьшилось на 0,6%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:19 МСК упал на 2,7%, его снижение продолжается третью сессию подряд. И лишь австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть повышаются утром в пятницу и могут завершить неделю самым сильным ростом более чем за три месяца. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,29%, до $69,62 за баррель. В четверг контракт подорожал на 0,16%, до $69,42 за баррель. Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,46%, до $65,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,02%, до $64,98 за баррель.

С начала недели оба контракта выросли в цене более чем на 4%, что является самым сильным подъемом с начала июня. Поддержку рынку оказали данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. По данным Минэнерго страны, резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 607 тыс. баррелей, тогда как аналитики ожидали их роста на 800 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

Росту цен на нефть способствует усиление опасений относительно российских поставок, а также новых заявлений президента США Дональда Трампа, который накануне призвал Турцию отказаться от покупки нефти из России. Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг поставок нефти из иракского Курдистана. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн ранее заявил, что экспорт топлива из региона может возобновиться уже на этой неделе и со временем может достичь 500 тыс. баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 22,955 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,391 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 сентября снизился на 0,11% и составил 117,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,07%, опустившись до 1156,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,7%), "АФК Система-1P-21" (-0,69%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,68%) и "Почта России БО-002P-02" (-0,33%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-03R" (+0,96%), "РЖД-28" (+0,2%) и "РЖД-001P-02R" (+0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что акционерный банк "Россия" завершил размещение годового флоатера серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 сентября без премаркетинга. Купоны по займу ежемесячные, переменные, спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне минус 0,35% годовых. По выпуску установлены call-опционы в даты окончания 3-го, 6-го и 9-го купонных периодов. Заем размещен в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "Биннофарм групп" 26 сентября начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 1,7 года (630 дней) объемом 3,5 млрд рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Купоны по выпуску плавающие, ежемесячные, с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Спред к ставке Банка России установлен в размере 2,5% годовых. Мосбиржа 24 сентября зарегистрировала вторую программу облигаций компании серии 002Р объемом 50 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы могут размещаться на срок до 15 лет.

АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ("ТАЛК лизинг") 29 сентября начнет размещение 4-летних облигаций серии 002P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20% годовых, объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 36-го купона, а также равномерная амортизация, начиная с 13-го купона.

АО "Первая грузовая компания" (ПГК) зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 003P-01 в размере 12 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск предварительным объемом до 20 млрд рублей прошел 25 сентября. Финальный ориентир ставки ежемесячного купона установлен в размере 15,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению 16,94% годовых. Техразмещение запланировано на 30 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) перенесла сбор заявок на два выпуска облигаций серий БО-П19 и БО-П20 общим объемом 3 млрд рублей с 25 на 30 сентября. Компания также повысила ориентиры ставок фиксированных ежемесячных купонов по обоим выпускам. По 3-летнему выпуску серии БО-П19 ориентир ставки 1-го купона поднят с не выше 18,25% годовых до не выше 18,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 20,15% годовых. По годовому выпуску серии БО-П20 ориентир ставки 1-го купона поднят с не выше 21% годовых до не выше 21,25% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 23,45% годовых. Техразмещение займов запланировано на 3 октября. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "Аэрофьюэлз" 1 октября с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные квартальные купоны, ориентир ставки - не выше 18,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 19,82% годовых. Техразмещение запланировано на 6 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Легенда" установило ставку 2-го купона выпуска 2-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 17,95% годовых. Компания разместила эмиссию в июле 2025 года. По выпуску выплачиваются ежемесячные переменные купоны, которые рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред 400 базисных пунктов.

ООО "Совкомбанк лизинг" выкупило по оферте 2 млн 518,511 тыс. облигаций серии БО-П09 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10,75 млн облигаций номиналом (с учетом амортизации) 791,5 рубля каждая. Таким образом, компания приобрела 23,43% займа. Трехлетний флоатер на 10,75 млрд рублей был размещен в марте 2025 года. По нему предусмотрена амортизация, начиная со второго купона, в результате объем выпуска в обращении на текущий момент составляет 8,5 млрд рублей. Спред к среднему значению ключевой ставки ЦБ для 1-6-го купонов при размещении был установлен в размере 2% годовых, перед офертой он был сохранен для 7-12-го купонов. Купоны ежемесячные.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) Финанс" выкупило по оферте 19 млн 291,784 тыс. облигаций серии 003Р-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 21 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 91,87% займа. Десятилетний выпуск на 21 млрд рублей был размещен в декабре 2024 года по ставке ежемесячного купона 22,85% годовых до исполненной оферты. Ставку 10-31-го купонов до следующей оферты в июле 2027 года компания установила на уровне 13,25% годовых.

ООО "Финконсалт" выставило оферту на приобретение облигаций серии БО-П02. Количество приобретаемых облигаций - до 14 млн штук, цена - 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу пройдет с 7 по 13 октября. Дата приобретения - любая дата из перечисленных по усмотрению акцептанта: 8-10 октября и 13-15 октября. Эмитент разместил 10-летние бонды на 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны значению ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. В обращении нет других выпусков облигаций компании.