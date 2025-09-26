Прогнозная цена акций Магнита на горизонте года - 3419 руб. - "Финам"

Прогнозная стоимость акций "Магнита" на горизонте года составляет 3419 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 3% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика "Финама" Магомеда Магомедова.

"Падение цены акций эмитента на треть с начала 2025 года обусловлено слабой отчетностью, увеличением долговой нагрузки и прогнозируемым отказом от дивидендов. Такая динамика справедливо отражает структурные проблемы компании и консервативные ожидания рынка. На фоне сильной конкуренции в потребительском ритейле "Магнит" остается скорее аутсайдером по отношению к МКПАО "Лента" и "Корпоративный центр ИКС 5", а потенциал роста в текущих условиях выглядит ограниченным, - пишет эксперт инвесткомпании. - Для расчета целевой цены использовалась оценка по мультипликаторам P/E и EV/Sales на 2026 год относительно компаний-аналогов из развивающихся стран с учетом 15% странового дисконта".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.