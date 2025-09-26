.
26 сентября 2025 года 11:38
Динамика индекса Мосбиржи на следующей неделе может оставаться волатильной - "Цифра брокер"
Динамика индекса Мосбиржи на следующей неделе в целом может оставаться волатильной, но с потенциалом к стабилизации в широком диапазоне 2600-2800 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Внимание инвесторов на предстоящей неделе привлекут несколько событий, отмечают эксперты. 1 октября закроется реестр акционеров "ФосАгро" с правом на полугодовые дивиденды в размере 273 рублей на одну акцию компании. Кроме того, на неделе пройдет онлайн-встреча представителей стран "Большой семерки", на которой будет обсуждаться вопрос использования замороженных российских активов, что может привнести дополнительную геополитическую напряженность. "На фоне этих факторов динамика индекса Мосбиржи может оставаться волатильной, но с потенциалом к стабилизации в широком диапазоне 2600-2800 пунктов при прочих равных. Из корпоративных событий внимание стоит обратить итоги ВОСА "Газпром нефти", ПАО "Полюс" и "ЕвроТранса", - говорится в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
