Текущие значения кривой ОФЗ уже вновь достаточно привлекательны - ПСБ

"Рынок рублевых гособлигаций в четверг продолжил снижение по инерции - индекс RGBI вошел в наш целевой диапазон 115-116 пунктов. При этом существенных поводов для продолжения коррекции мы не видим - продолжают накапливаться факторы, способствующие продолжению плавного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, - пишет эксперт в комментарии. - Заявления главы регулятора настраивают на ее уровень в 15% к концу 2025 года. При этом индекс RGBI уже достиг уровней начала июля, когда ключевая ставка еще находилась на отметке 20% - текущие значения кривой ОФЗ уже вновь выглядят достаточно привлекательно".

