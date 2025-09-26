ИСПРАВЛЕНО: "Финам" рекомендует покупать акции "Фикс прайса" с прогнозной ценой 1,035 руб

"Финам" рекомендует покупать акции ПАО "Фикс прайс" с прогнозной стоимостью 1,035 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 58% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"В последний год расписки, а после обмена и акции эмитента выглядели значительно "хуже рынка". На финансовые результаты негативно влияли рост расходов и снижение трафика, а после обмена на акции давление оказывает образовавшийся навес, - отмечает эксперт. - В то же время по итогам 2025 года мы ожидаем возврата компании к регулярной выплате дивидендов, а со следующего года прогнозируем старт постепенного восстановления финансовых результатов. При этом расширение сети магазинов "Фикс прайс" продолжается, а после снижения акций оценка компании по мультипликаторам стала выглядеть привлекательно. На этом фоне считаем, что недавнее снижение цены бумаг создает интересную возможность для покупки".

ПАО "Фикс прайс" - лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.