Индекс Мосбиржи, возможно, удержится выше 2700п по итогам пятницы - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, удержится выше 2700 пунктов по итогам текущей торговой недели, предполагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Полагаем, что индекс Мосбиржи продолжит борьбу за уровень 2700 пунктов. Но учитывая заметную перепроданность и отсутствие свежих новостных поводов, поддерживающих "медведей", рассчитываем, что он сможет удержаться в нашем текущем целевом диапазоне 2700-2800 пунктов, сохраняя потенциал для отскока на следующей неделе", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.