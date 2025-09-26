Рубль может показать укрепление к юаню на торгах в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может сделать существенный шаг к нижней границе диапазона 11,5-12 рублей за юань на торгах в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Национальная валюта в четверг перешла к ослаблению на фоне ухудшения ожиданий по геополитике, что привело к игнорированию рублем роста цен на нефть и поддержки со стороны экспортеров, констатирует эксперт в обзоре.

"Ожидаем в пятницу попыток рубля перейти к восстановлению. При отсутствии ухудшения ожиданий по геополитике поддержку ему окажут рост цен на нефть и повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. В результате пара юань/рубль продолжит движение в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 рублей за юань и может по итогу дня сделать существенный шаг к его нижней границе".

Также Зварич полагает, что после прохождения пика налоговых выплат (29 сентября) рубль может перейти к ослаблению под давлением со стороны постепенного роста спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. В результате, указывает он, юань в рамках следующей недели может закрепиться в верхней половине обозначенного выше коридора.

