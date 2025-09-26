Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в августе;

- окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за сентябрь;

- финансовые результаты ВТБ за 8М25;

- акции МКПАО "Яндекс" последний день торгуются с дивидендами за 1П25;

- страны ЕС обсудят согласование 19-го пакета антироссийских санкций.

