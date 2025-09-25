Индекс S&P 500 взял краткосрочную паузу в росте - "Велес Капитал"

Индекс S&P 500 взял краткосрочную паузу в росте при наличии фундаментальных рисков, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Еленфы Кожуховой.

"С технической точки зрения индекс S&P 500 начал коррекцию от рекордного максимума 6699 пунктов в условиях отсутствия краткосрочной и среднесрочной перекупленности и наличия потенциала развития восходящего движения и возможного стремления к следующей психологически важной отметке 6800 пунктов, - отмечает эксперт. - Ближайшая важная краткосрочная поддержка расположена на 6550 пунктах, а среднесрочная - у 6400 пунктов. Стабилизация ниже 6400 пунктов предупредит о рисках более масштабной смены настроений и ускорения медвежьего движения со следующей возможной целью 6200 пунктов. Фиксация прибыли в акциях в случае реализации коррекционного сценария, вероятно, будет наблюдаться при ухудшении фундаментальных сигналов и рисков возвращения ФРС к жесткой риторике. При более "бычьем" сценарии S&P 500 может отскочить уже от района 6550 пунктов и вернуться к обновлению исторических пиков".

