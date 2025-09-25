S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6670п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы.

Эксперт отмечает в комментарии, что инвесторы избегают открытия крупных позиций в преддверии публикации блока важной макростатистики. В этот четверг выйдут предварительные данные заказов на товары длительного пользования за август (консенсус: -0,3% м/м, июль: -2,8% м/м). Умеренное снижение после выраженного сокращения месяцем ранее может указать на стабилизацию в производственном секторе.

Несмотря на значимость, сегодняшняя макростатистика может отойти на второй план из-за усиления рисков остановки работы правительства США, полагает Арайлым Канаткызы.

"С технической точки зрения S&P 500 продолжил снижаться после теста верхней границы равноудаленного канала и уровня 6700 пунктов, - указывает аналитик. - Локальная коррекция в рамках восходящего тренда выглядит закономерным явлением и не наносит заметного технического ущерба. Базовый сценарий предполагает продолжение краткосрочной консолидации или коррекции примерно до конца сентября, после чего восходящая динамика может возобновиться. Положительным моментом является то, что индикатор RSI вышел из зоны перекупленности. Ближайшая поддержка для S&P 500 находится на отметке 6550 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.