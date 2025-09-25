.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6670п в четверг - Freedom Finance Global
.
25 сентября 2025 года 14:27
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6670п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. Эксперт отмечает в комментарии, что инвесторы избегают открытия крупных позиций в преддверии публикации блока важной макростатистики. В этот четверг выйдут предварительные данные заказов на товары длительного пользования за август (консенсус: -0,3% м/м, июль: -2,8% м/м). Умеренное снижение после выраженного сокращения месяцем ранее может указать на стабилизацию в производственном секторе. Несмотря на значимость, сегодняшняя макростатистика может отойти на второй план из-за усиления рисков остановки работы правительства США, полагает Арайлым Канаткызы. "С технической точки зрения S&P 500 продолжил снижаться после теста верхней границы равноудаленного канала и уровня 6700 пунктов, - указывает аналитик. - Локальная коррекция в рамках восходящего тренда выглядит закономерным явлением и не наносит заметного технического ущерба. Базовый сценарий предполагает продолжение краткосрочной консолидации или коррекции примерно до конца сентября, после чего восходящая динамика может возобновиться. Положительным моментом является то, что индикатор RSI вышел из зоны перекупленности. Ближайшая поддержка для S&P 500 находится на отметке 6550 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
25 сентября 2025 года 19:42
Москва. 25 сентября. Рынок акций РФ завершил основные торги в четверг снижением большинства blue chips в отсутствие драйверов для роста в условиях сохраняющейся геополитической напряженности и на фоне предложений Минфина РФ повысить НДС с 20% до 22% для финансирования расходов на оборону. Фактором поддержки выступила стабилизация нефти после роста (фьючерс на Brent торгуется выше $69 за баррель), индекс МосБиржи опустился к 2700 пунктам после утреннего подъема в район 2740 пунктов. читать дальше
.25 сентября 2025 года 19:27
Москва. 25 сентября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль опустился на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,705 руб., что на 4,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.25 сентября 2025 года 19:01
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Северстали" и прогнозную цену на уровне 1200 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 23% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Ахмеда Алиева. За второй квартал "Северсталь" увеличила производство стали... читать дальше
.25 сентября 2025 года 18:35
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций компаний технологического сектора РФ, сообщается в стратегии аналитиков на 4 квартал 2025 года. "Мы по-прежнему позитивно оцениваем сектор, где росту благоприятствуют снижающиеся процентные ставки, цифровизация экономики и процессы... читать дальше
.25 сентября 2025 года 18:04
Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 83-85 руб./$1 и 11,5-11,9 руб./юань на следующей неделе - Freedom Finance Global
Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 83-85 руб./$1, 97-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань на следующей неделе, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "После резких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес российско-украинского конфликта... читать дальше
.25 сентября 2025 года 17:27
Акции Ростелекома и МТС - относительно безопасная гавань в текущих макроэкономических условиях - инвестбанк "Синара"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций компаний сектора телекоммуникаций РФ и считает бумаги "Ростелекома" и "МТС" относительно безопасной гаванью в текущих макроэкономических условиях, говорится в стратегии на 4К25. "Мы по-прежнему позитивно оцениваем сектор и сохраняем... читать дальше
.25 сентября 2025 года 16:53
Индекс S&P 500 взял краткосрочную паузу в росте при наличии фундаментальных рисков, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Еленфы Кожуховой. "С технической точки зрения индекс S&P 500 начал коррекцию от рекордного максимума 6699 пунктов в условиях отсутствия краткосрочной... читать дальше
.25 сентября 2025 года 16:18
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "РусГидро" с прогнозной ценой 0,4683 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 10%, сообщается в комментарии аналитиков. "С начала сентября акции "РусГидро" просели на 9,5%, отставая от рынка.... читать дальше
.25 сентября 2025 года 15:37
Решение о выплате дивидендов за 1П25 вряд ли развернет нисходящий тренд в акциях Озон Фармацевтики - Freedom Finance Global
Решение о выплате дивидендов за 1П25 в размере 275,2 млн руб. вряд ли развернет нисходящий тренд в акциях ПАО "Озон Фармацевтика", считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Акционеры "Озон Фармацевтики" на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2025... читать дальше
.25 сентября 2025 года 15:30
Москва. 25 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг, рубль опускается на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,7245 руб., что на 6,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.25 сентября 2025 года 14:57
ОФЗ сохраняют привлекательность в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика "Т-Инвестиций" Юрия Тулинова. В среду появились сообщения, что в результате поправок в федеральный бюджет потребность в локальных заимствованиях 2025г вырастет на 2,2 трлн рублей до 6,98 трлн рублей. Это... читать дальше
.25 сентября 2025 года 13:51
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Лента" с целью 1900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,59%, стоп-приказ: 1630 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания демонстрирует... читать дальше
.25 сентября 2025 года 13:26
Банк России может реализовать существующий потенциал для снижения ключевой ставки в октябре текущего года, оснований для паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) пока нет, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. Инфляция за минувшую неделю ускорилась вдвое (до 0,08% после 0,04%... читать дальше
.25 сентября 2025 года 12:50
Инвестиционная компания "АКБФ " понизила прогнозную стоимость обыкновенный акций "Татнефти" с 1054,82 до 981,20 рубля за штуку, привилегированных - с 1042,42 до 967,33 рубля за штуку, рекомендация для обоих типов бумаг - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Дисконт-поправка на риски... читать дальше
.25 сентября 2025 года 12:20
SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4900 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. Четверг (25 сентября) - последний день для покупки бумаг компании с дивидендами, отсечка по акциям пройдет 27 сентября.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.