"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ленты с целью 1900 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Лента" с целью 1900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,59%, стоп-приказ: 1630 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания демонстрирует впечатляющие результаты, констатируют аналитики: выручка за I полугодие 2025 года выросла на 24% (до 514 млрд руб.) благодаря органическому росту (LFL +12%) и интеграции приобретенных сетей; EBITDA увеличилась на 29% (до 38 млрд руб.) с ростом маржинальности до 7,5%.

Несмотря на отрицательный свободный денежный поток (минус 6 млрд руб.), связанный с агрессивными инвестициями в расширение и сезонным оттоком оборотного капитала, долговая нагрузка остается комфортной, отмечают аналитики инвесткомпании.

"С технической точки зрения акция находится в рамках локального восходящего тренда. Цена удерживается выше ключевого уровня поддержки. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1630 руб. риск на портфель составит 0,78%", - указывают эксперты "Финама".

"Лента" - российская розничная торговая компания, включающая в себя гипермаркеты и супермаркеты под брендом "Лента", а также магазины формата "у дома" под брендом "Монетка" и сеть формата дрогери под брендом "Улыбка радуги".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.