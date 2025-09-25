SberCIB рекомендует покупать акции HeadHunter с прогнозной ценой 4900 руб

SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4900 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Четверг (25 сентября) - последний день для покупки бумаг компании с дивидендами, отсечка по акциям пройдет 27 сентября. Компания выплатит инвесторам по 233 рубля на акцию с доходностью 6,5%.

Оценка экспертов инвестбанка - "покупать". Несмотря на текущее охлаждение рынка труда, долгосрочные перспективы компании позитивны, считают они.

Дивидендная доходность может составить около 13% в 2025 году и около 20% в 2030 году.

"Целевая цена - 4900 рублей за шутку. По нашему мнению, дивидендный "гэп" закроется довольно быстро. Основные причины для этого - сильные фундаментальные предпосылки долгосрочного роста, высокие стандарты корпоративного управления HeadHunter и дистрибуция доходов через дивиденды", - пишут аналитики SberCIB в материале.

