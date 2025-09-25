"Финам" рекомендует держать акции Ferguson с прогнозной ценой $258,44

"Финам" рекомендует держать акции Ferguson Plc с прогнозной стоимостью на уровне $258,44 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Эмитент продемонстрировал уверенный рост ключевых показателей по итогам 2025 финансового года, ключевые драйверы - активная стратегия возврата капитала акционерам через регулярное увеличение дивидендов и выкуп собственных акций, а также органический рост и успешные M&A-сделки, усиливающие его позиции в ключевых сегментах HVAC и водоснабжения, констатирует эксперт.

Существенную поддержку бизнесу оказывают рост государственных инфраструктурных инвестиций и модернизация водных систем в США, отмечает Гудым.

"Однако большая часть потенциала уже была отражена в котировках бумаг во время недавнего ралли на американском рынке. Наша оценка определялась на основе мультипликаторов P/E, EV/EBITDA и P/DPS 2026E", - пишет аналитик инвесткомпании.

Основными рисками Гудым видит сохранение давления в сегментах жилого строительства, колебание цен на сырье, рост конкуренции, а также общую макроэкономическую неопределенность.

Ferguson Plc - крупный дистрибьютор в Северной Америке, предоставляющий экспертные знания, решения и продукцию от инфраструктуры, сантехники и бытовой техники до систем кондиционирования, противопожарной защиты, производства и многого другого.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.