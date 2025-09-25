Brent торгуется у $69/барр

Уолл-стрит закрылась в минусе по итогам торгов в среду. Рынки акций Азии не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть снижаются утром в четверг.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы изучали статданные и новости компаний.

Продажи новых домов в США в августе выросли на 20,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили максимальные с января 2022 года 800 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли страны.

Аналитики в среднем ожидали, что в августе будет продано 650 тыс. новостроек, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в июле было реализовано 664 тыс. домов, а не 652 тыс., как сообщалось ранее.

Трейдеры также продолжали оценивать высказывания главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, днем ранее указавшего на сохранение рисков в отношении рынка труда и инфляции в стране.

"Если мы будем смягчать ставки слишком агрессивно, мы можем оставить борьбу с инфляцией незавершенной, и нам придется позже изменить курс, чтобы полностью вернуться к инфляции в 2%. Если мы будем сохранять ограничительную политику слишком долго, рынок труда может чрезмерно ослабеть", - сказал он в ходе мероприятия в Провиденсе.

Рынок по-прежнему закладывает на этот год еще два снижения ставки ФРС, по данным CME FedWatch.

Американские депозитарные расписки (ADR) китайской Alibaba (SPB: BABA) подскочили на 8,2% по итогам торгов на новости, что компания будет наращивать инвестиции в разработку искусственного интеллекта (ИИ).

Бумаги разработчика ИИ-чипов Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 0,8%.

Walt Disney Co. (SPB: DIS) нарастила капитализацию на 1,1%. Медиакомпания объявила о повышении стоимости подписки на свои стриминговые сервисы для зрителей в Соединенных Штатах с 21 октября.

Рыночная стоимость Ford Motor (SPB: F) понизилась на 0,9% на фоне отзыва 115,54 тыс. автомобилей в США из-за дефекта рулевой колонки.

Акции Micron Technology подешевели на 2,8%, хотя производитель чипов памяти многократно увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 финансового года и повысил выручку почти в полтора раза, а также дал сильный прогноз на текущий финквартал.

Капитализация фармкомпании Eli Lilly (SPB: LLY) уменьшилась на 0,7% после новостей о планируемых инвестициях на сумму $6,5 млрд в строительство предприятия в Хьюстоне.

Oracle Corp. (SPB: ORCL) потеряла 1,6% рыночной стоимости после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о намерении разработчика программного обеспечения разместить облигации на $15 млрд. Кроме того, вместе с OpenAI и SoftBank компания анонсировала еще пять ИИ-площадок для совместного проекта Stargate.

Freeport-McMoRan Inc., один из ведущих производителей меди и золота в мире, объявила форс-мажор в отношении законтрактованных поставок с ее гигантского золото-медного месторождения Grasberg в Индонезии. Ее бумаги рухнули на 17%.

Канадский производитель лития Lithium Americas увеличил капитализацию почти вдвое - на 96,8% - после сообщений СМИ о том, что американские власти хотят получить долю в этой компании.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,37% и составил 46121,28 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,28% - до 6637,97 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,33% и составил 22497,86 пункта.

Азиатские рынки акций движутся разнонаправленно на торгах в четверг.

Китайский Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,1%.

Признаки ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая поддерживают оптимизм инвесторов, однако американский посол в Пекине Дэвид Пердью дал понять, что встреча лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - скорее состоится в следующем году, чем этой осенью, пишет Trading Economics.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Haier Smart Home, дешевеющие на 4%.

Lenovo теряет 2,8% капитализации, China Unicom (Hong Kong) Ltd. - 2,7%, Midea Group и China Merchants Bank - 2,3%.

Рыночная стоимость Zijin Mining Group увеличивается на 5,6%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,4%, WuXi AppTec - на 3,1%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 5,8%.

Акции автопроизводителя Chery подскочили на 5,9% в первый день торгов после IPO объемом $1,2 млрд.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,2%.

Некоторые члены совета управляющих Банка Японии в ходе июльского заседания высказались за дальнейшее повышение процентных ставок, говорится в протоколе заседания. При этом японский ЦБ единогласным решением оставил ставки неизменными в июле - на уровне 0,5%.

"Ключевая ставка Банка Японии ниже уровня, считающегося нейтральным, цены остаются сравнительно высокими, а разрыв ВВП близок к нулю в последнее время", - сказал один из руководителей.

Управляющие согласились, что инфляционное давление на рынке продовольствия, особенно в сегменте риса, должно ослабнуть.

Кроме того, они отметили умеренное восстановление экономики Японии и необходимость следить за последствиями введения импортных пошлин США. По словам одного из членов совета, на полную оценку этих последствий может потребоваться еще два-три месяца.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Sumitomo Metal Mining (+10,6%).

Рыночная стоимость Mitsubishi Materials повышается на 8%, Mitsubishi Materials - на 8%, Dowa Holdings - на 5,1%, Japan Exchange Group - на 4,5%.

Цена акций Sompo Holdings снижается на 2,6%, Chugai Pharmaceutical - на 2,4%, Advantest - на 2,3%, Terumo - на 2,2%, Sumitomo Pharma - на 2,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,2%.

Hyundai Motor теряет 0,7% капитализации, Korean Air Lines - 0,9%.

Стоимость акций Posco увеличивается на 1,1%, Samsung Electronics - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

Капитализация BHP увеличивается на 3,4%, Rio Tinto - на 3,5%.

Цены на нефть снижаются утром в четверг после рекордного с июля скачка накануне, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск ушла вниз на $0,31 (0,45%), до $69,00 за баррель. В среду контракт подскочил в цене на $1,68 (2,5%), до $69,31 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились к этому времени на $0,31 (0,48%), до $64,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,58 (2,5%), до $64,99 за баррель.

Как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали их роста примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе сократились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

"Отчет о запасах в целом оказался позитивным, с учетом сокращения резервов всех видов топлива", - отметил партнер Again Capital Джон Килдафф.

Поддержку котировкам также оказали резкие заявления президента США Дональда Трампа в отношении России. В частности, президент высказался за то, чтобы страны НАТО сбивали военные самолеты РФ в случае их нахождения в воздушном пространстве альянса, и призвал европейские страны прекратить закупки российских энергоносителей.

Тем временем в четверг нефть дешевеет на заявлениях министра иностранных дел Ирака Фуада Хуссейна о том, что поставки нефти из Курдистана могут возобновиться уже на этой неделе, и в будущем, при должном размере инвестиций, могут достигнуть 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее СМИ писали, что Курдистан вскоре может начать экспортировать порядка 230 тыс. баррелей нефти в сутки по трубопроводу через Турцию.