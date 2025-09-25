.
Мнения аналитиков
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Дефицит бюджета РФ в 2026-2028 годах составит 1,6%, 1,2% и 1,3% ВВП
Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 году планируется в размере 1,6% ВВП, в дальнейшем ожидается его снижение до 1,2% ВВП в 2027 году и до 1,3% ВВП в 2028 году. Такие данные привел министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства, где...
 
Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1%
Минэкономразвития РФ в базовом сценарии понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства. По словам представителя Минэкономразвития, министерство внесло в...
 
Прогноз по инфляции в РФ в 2025 году понижен до 6,8%
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с 7,6% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект основных параметров макропрогноза...
 
25 сентября 2025 года 09:10

Brent торгуется у $69/барр

Уолл-стрит закрылась в минусе по итогам торгов в среду. Рынки акций Азии не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть снижаются утром в четверг.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы изучали статданные и новости компаний.

Продажи новых домов в США в августе выросли на 20,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили максимальные с января 2022 года 800 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли страны.

Аналитики в среднем ожидали, что в августе будет продано 650 тыс. новостроек, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в июле было реализовано 664 тыс. домов, а не 652 тыс., как сообщалось ранее.

Трейдеры также продолжали оценивать высказывания главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, днем ранее указавшего на сохранение рисков в отношении рынка труда и инфляции в стране.

"Если мы будем смягчать ставки слишком агрессивно, мы можем оставить борьбу с инфляцией незавершенной, и нам придется позже изменить курс, чтобы полностью вернуться к инфляции в 2%. Если мы будем сохранять ограничительную политику слишком долго, рынок труда может чрезмерно ослабеть", - сказал он в ходе мероприятия в Провиденсе.

Рынок по-прежнему закладывает на этот год еще два снижения ставки ФРС, по данным CME FedWatch.

Американские депозитарные расписки (ADR) китайской Alibaba (SPB: BABA) подскочили на 8,2% по итогам торгов на новости, что компания будет наращивать инвестиции в разработку искусственного интеллекта (ИИ).

Бумаги разработчика ИИ-чипов Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 0,8%.

Walt Disney Co. (SPB: DIS) нарастила капитализацию на 1,1%. Медиакомпания объявила о повышении стоимости подписки на свои стриминговые сервисы для зрителей в Соединенных Штатах с 21 октября.

Рыночная стоимость Ford Motor (SPB: F) понизилась на 0,9% на фоне отзыва 115,54 тыс. автомобилей в США из-за дефекта рулевой колонки.

Акции Micron Technology подешевели на 2,8%, хотя производитель чипов памяти многократно увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 финансового года и повысил выручку почти в полтора раза, а также дал сильный прогноз на текущий финквартал.

Капитализация фармкомпании Eli Lilly (SPB: LLY) уменьшилась на 0,7% после новостей о планируемых инвестициях на сумму $6,5 млрд в строительство предприятия в Хьюстоне.

Oracle Corp. (SPB: ORCL) потеряла 1,6% рыночной стоимости после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о намерении разработчика программного обеспечения разместить облигации на $15 млрд. Кроме того, вместе с OpenAI и SoftBank компания анонсировала еще пять ИИ-площадок для совместного проекта Stargate.

Freeport-McMoRan Inc., один из ведущих производителей меди и золота в мире, объявила форс-мажор в отношении законтрактованных поставок с ее гигантского золото-медного месторождения Grasberg в Индонезии. Ее бумаги рухнули на 17%.

Канадский производитель лития Lithium Americas увеличил капитализацию почти вдвое - на 96,8% - после сообщений СМИ о том, что американские власти хотят получить долю в этой компании.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,37% и составил 46121,28 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,28% - до 6637,97 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,33% и составил 22497,86 пункта.

Азиатские рынки акций движутся разнонаправленно на торгах в четверг.

Китайский Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,1%.

Признаки ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая поддерживают оптимизм инвесторов, однако американский посол в Пекине Дэвид Пердью дал понять, что встреча лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - скорее состоится в следующем году, чем этой осенью, пишет Trading Economics.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Haier Smart Home, дешевеющие на 4%.

Lenovo теряет 2,8% капитализации, China Unicom (Hong Kong) Ltd. - 2,7%, Midea Group и China Merchants Bank - 2,3%.

Рыночная стоимость Zijin Mining Group увеличивается на 5,6%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,4%, WuXi AppTec - на 3,1%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 5,8%.

Акции автопроизводителя Chery подскочили на 5,9% в первый день торгов после IPO объемом $1,2 млрд.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,2%.

Некоторые члены совета управляющих Банка Японии в ходе июльского заседания высказались за дальнейшее повышение процентных ставок, говорится в протоколе заседания. При этом японский ЦБ единогласным решением оставил ставки неизменными в июле - на уровне 0,5%.

"Ключевая ставка Банка Японии ниже уровня, считающегося нейтральным, цены остаются сравнительно высокими, а разрыв ВВП близок к нулю в последнее время", - сказал один из руководителей.

Управляющие согласились, что инфляционное давление на рынке продовольствия, особенно в сегменте риса, должно ослабнуть.

Кроме того, они отметили умеренное восстановление экономики Японии и необходимость следить за последствиями введения импортных пошлин США. По словам одного из членов совета, на полную оценку этих последствий может потребоваться еще два-три месяца.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Sumitomo Metal Mining (+10,6%).

Рыночная стоимость Mitsubishi Materials повышается на 8%, Mitsubishi Materials - на 8%, Dowa Holdings - на 5,1%, Japan Exchange Group - на 4,5%.

Цена акций Sompo Holdings снижается на 2,6%, Chugai Pharmaceutical - на 2,4%, Advantest - на 2,3%, Terumo - на 2,2%, Sumitomo Pharma - на 2,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,2%.

Hyundai Motor теряет 0,7% капитализации, Korean Air Lines - 0,9%.

Стоимость акций Posco увеличивается на 1,1%, Samsung Electronics - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

Капитализация BHP увеличивается на 3,4%, Rio Tinto - на 3,5%.

Цены на нефть снижаются утром в четверг после рекордного с июля скачка накануне, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск ушла вниз на $0,31 (0,45%), до $69,00 за баррель. В среду контракт подскочил в цене на $1,68 (2,5%), до $69,31 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились к этому времени на $0,31 (0,48%), до $64,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,58 (2,5%), до $64,99 за баррель.

Как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали их роста примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе сократились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

"Отчет о запасах в целом оказался позитивным, с учетом сокращения резервов всех видов топлива", - отметил партнер Again Capital Джон Килдафф.

Поддержку котировкам также оказали резкие заявления президента США Дональда Трампа в отношении России. В частности, президент высказался за то, чтобы страны НАТО сбивали военные самолеты РФ в случае их нахождения в воздушном пространстве альянса, и призвал европейские страны прекратить закупки российских энергоносителей.

Тем временем в четверг нефть дешевеет на заявлениях министра иностранных дел Ирака Фуада Хуссейна о том, что поставки нефти из Курдистана могут возобновиться уже на этой неделе, и в будущем, при должном размере инвестиций, могут достигнуть 500 тыс. баррелей в сутки.

Ранее СМИ писали, что Курдистан вскоре может начать экспортировать порядка 230 тыс. баррелей нефти в сутки по трубопроводу через Турцию.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 сентября 2025 года 19:42
Рынок акций РФ завершил день откатом к 2700п по индексу МосБиржи в отсутствие драйверов для роста
Москва. 25 сентября. Рынок акций РФ завершил основные торги в четверг снижением большинства blue chips в отсутствие драйверов для роста в условиях сохраняющейся геополитической напряженности и на фоне предложений Минфина РФ повысить НДС с 20% до 22% для финансирования расходов на оборону. Фактором поддержки выступила стабилизация нефти после роста (фьючерс на Brent торгуется выше $69 за баррель), индекс МосБиржи опустился к 2700 пунктам после утреннего подъема в район 2740 пунктов.    читать дальше
25 сентября 2025 года 19:27
Рубль в четверг опустился в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть
Москва. 25 сентября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль опустился на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,705 руб., что на 4,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
25 сентября 2025 года 19:01
"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Северстали на уровне 1200 руб
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Северстали" и прогнозную цену на уровне 1200 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 23% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Ахмеда Алиева. За второй квартал "Северсталь" увеличила производство стали...    читать дальше
25 сентября 2025 года 18:35
Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций компаний технологического сектора РФ
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций компаний технологического сектора РФ, сообщается в стратегии аналитиков на 4 квартал 2025 года. "Мы по-прежнему позитивно оцениваем сектор, где росту благоприятствуют снижающиеся процентные ставки, цифровизация экономики и процессы...    читать дальше
25 сентября 2025 года 18:04
Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 83-85 руб./$1 и 11,5-11,9 руб./юань на следующей неделе - Freedom Finance Global
Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 83-85 руб./$1, 97-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань на следующей неделе, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "После резких заявлений президента США Дональда Трампа в адрес российско-украинского конфликта...    читать дальше
25 сентября 2025 года 17:27
Акции Ростелекома и МТС - относительно безопасная гавань в текущих макроэкономических условиях - инвестбанк "Синара"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций компаний сектора телекоммуникаций РФ и считает бумаги "Ростелекома" и "МТС" относительно безопасной гаванью в текущих макроэкономических условиях, говорится в стратегии на 4К25. "Мы по-прежнему позитивно оцениваем сектор и сохраняем...    читать дальше
25 сентября 2025 года 16:53
Индекс S&P 500 взял краткосрочную паузу в росте - "Велес Капитал"
Индекс S&P 500 взял краткосрочную паузу в росте при наличии фундаментальных рисков, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Еленфы Кожуховой. "С технической точки зрения индекс S&P 500 начал коррекцию от рекордного максимума 6699 пунктов в условиях отсутствия краткосрочной...    читать дальше
25 сентября 2025 года 16:18
"АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций РусГидро
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для обыкновенных акций "РусГидро" с прогнозной ценой 0,4683 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 10%, сообщается в комментарии аналитиков. "С начала сентября акции "РусГидро" просели на 9,5%, отставая от рынка....    читать дальше
25 сентября 2025 года 15:37
Решение о выплате дивидендов за 1П25 вряд ли развернет нисходящий тренд в акциях Озон Фармацевтики - Freedom Finance Global
Решение о выплате дивидендов за 1П25 в размере 275,2 млн руб. вряд ли развернет нисходящий тренд в акциях ПАО "Озон Фармацевтика", считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Акционеры "Озон Фармацевтики" на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2025...    читать дальше
25 сентября 2025 года 15:30
Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть
Москва. 25 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг, рубль опускается на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,7245 руб., что на 6,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
25 сентября 2025 года 14:57
ОФЗ сохраняют привлекательность в среднесрочной перспективе - "Т-Инвестиции"
ОФЗ сохраняют привлекательность в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика "Т-Инвестиций" Юрия Тулинова. В среду появились сообщения, что в результате поправок в федеральный бюджет потребность в локальных заимствованиях 2025г вырастет на 2,2 трлн рублей до 6,98 трлн рублей. Это...    читать дальше
25 сентября 2025 года 14:27
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6670п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. Эксперт отмечает в комментарии, что инвесторы избегают открытия...    читать дальше
25 сентября 2025 года 13:51
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ленты с целью 1900 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Лента" с целью 1900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,59%, стоп-приказ: 1630 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания демонстрирует...    читать дальше
25 сентября 2025 года 13:26
Оснований для паузы в цикле смягчения ДКП ЦБ РФ пока нет - ПСБ
Банк России может реализовать существующий потенциал для снижения ключевой ставки в октябре текущего года, оснований для паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) пока нет, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. Инфляция за минувшую неделю ускорилась вдвое (до 0,08% после 0,04%...    читать дальше
25 сентября 2025 года 12:50
"АКБФ" понизил прогнозную цену "обычки" Татнефти до 981,2 руб., "префов" - до 967,33 руб
Инвестиционная компания "АКБФ " понизила прогнозную стоимость обыкновенный акций "Татнефти" с 1054,82 до 981,20 рубля за штуку, привилегированных - с 1042,42 до 967,33 рубля за штуку, рекомендация для обоих типов бумаг - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Дисконт-поправка на риски...    читать дальше
