Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Дефицит бюджета РФ в 2026-2028 годах составит 1,6%, 1,2% и 1,3% ВВП
Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 году планируется в размере 1,6% ВВП, в дальнейшем ожидается его снижение до 1,2% ВВП в 2027 году и до 1,3% ВВП в 2028 году. Такие данные привел министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства, где...
 
Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1%
Минэкономразвития РФ в базовом сценарии понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства. По словам представителя Минэкономразвития, министерство внесло в...
 
Прогноз по инфляции в РФ в 2025 году понижен до 6,8%
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с 7,6% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект основных параметров макропрогноза...
 
25 сентября 2025 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе геополитических и санкционных рисков из-за конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио в ходе встречи "на полях" недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН подтвердили взаимную заинтересованность в поиске мирных развязок конфликта на Украине, сообщил МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие пониманий, достигнутых в ходе российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже. Подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок", - говорится в сообщении российского ведомства по итогам встречи Лаврова и Рубио.

Как отметили в МИД РФ, Лавров акцентировал готовность Москвы "придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта". "Министр подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта", - указали на Смоленской площади.

Госсекретарь США на встрече с главой МИД РФ призвал Москву предпринимать действия для решения украинского кризиса, сообщил в среду Госдеп. "Госсекретарь напомнил о призыве президента Трампа добиться завершения кровопролития и о том, что Москве следует предпринять серьезные шаги, направленные на долговременное прекращение конфликта между Россией и Украиной", - цитируют американские СМИ заявление внешнеполитического ведомства США.

Украинский конфликт отрицательно сказывается как на России и Украине, так и на США, и президент США Дональд Трамп раздражен тем, что, по его ощущениям, Москва не прикладывает достаточно усилий для его завершения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Президент уверен в том, что эта война несет негативные последствия для России... Она несет негативные последствия для России, для Украины и для США", - заявил он журналистам в среду.

Вэнс считает, что Трамп "все больше теряет терпение" в отношении РФ, потому что он не считает, что Москва прилагает достаточно усилий для завершения конфликта. По его словам, Трамп заявил обеим сторонам конфликта, что пришло время его урегулировать, но "если Россия не захочет добросовестно вести переговоры, это будет очень плохо для этой страны".

Рост потребительских цен в РФ за неделю с 16 по 22 сентября составил 0,08% после повышения на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил Росстат. Из данных за 22 дня сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 сентября ускорилась до 8,12% с 8,10% на 15 сентября (8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 7,99% с 8,02% на 15 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года. Расхождения в оценках связано с тем фактом, что инфляция в сентябре традиционно ускоряется от недели к неделе на фоне постепенного исчерпания сезонного фактора в виде удешевления плодоовощной продукции.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы изучали статданные и новости компаний. Продажи новых домов в США в августе выросли на 20,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили максимальные с января 2022 года 800 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали, что в августе будет продано 650 тыс. новостроек. Согласно пересмотренным данным, в июле было реализовано 664 тыс. домов, а не 652 тыс., как сообщалось ранее.

Трейдеры также продолжали оценивать высказывания главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, днем ранее указавшего на сохранение рисков в отношении рынка труда и инфляции в стране. "Если мы будем смягчать ставки слишком агрессивно, мы можем оставить борьбу с инфляцией незавершенной, и нам придется позже изменить курс, чтобы полностью вернуться к инфляции в 2%. Если мы будем сохранять ограничительную политику слишком долго, рынок труда может чрезмерно ослабеть", - сказал он в ходе мероприятия в Провиденсе. Рынок по-прежнему закладывает на этот год еще два снижения ставки ФРС, по данным CME FedWatch.

Азиатские рынки акций движутся разнонаправленно на торгах в четверг. Китайский Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,1%. Признаки ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая поддерживают оптимизм инвесторов, однако американский посол в Пекине Дэвид Пердью дал понять, что встреча лидеров двух стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина - скорее состоится в следующем году, чем этой осенью, пишет Trading Economics. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,2%. Вместе с тем японский Nikkei 225 увеличивается на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть снижаются утром в четверг после рекордного с июля скачка накануне, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск ушла вниз на 0,27%, до $69,12 за баррель. В среду контракт подскочил в цене на 2,5%, до $69,31 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи понизились к этому времени на 0,29%, до $64,8 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 2,5%, до $64,99 за баррель.

Как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали их роста примерно на 800 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина на неделе сократились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

Поддержку нефтяным котировкам также оказали резкие заявления президента США Дональда Трампа в отношении России. В частности, президент высказался за то, чтобы страны НАТО сбивали военные самолеты РФ в случае их нахождения в воздушном пространстве альянса, и призвал европейские страны прекратить закупки российских энергоносителей.

Тем временем в четверг нефть дешевеет на заявлениях министра иностранных дел Ирака Фуада Хуссейна о том, что поставки нефти из Курдистана могут возобновиться уже на этой неделе, и в будущем, при должном размере инвестиций, могут достигнуть 500 тыс. баррелей в сутки. Ранее СМИ писали, что Курдистан вскоре может начать экспортировать порядка 230 тыс. баррелей нефти в сутки по трубопроводу через Турцию.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,782 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,371 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 сентября снизился на 0,12% и составил 117,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,09%, опустившись до 1157,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (-0,73%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,62%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,48%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,34%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-20R" (+0,66%), "АФК Система-1P-21" (+0,63%) и "РЖД-001Р-21R" (+0,49%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ГТЛК" завершило размещение 3-летних облигаций с переменными купонами серии 002P-10 объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 сентября. При открытии книги заявок планируемый объем составлял "не менее 20 млрд рублей". Выпуск является крупнейшим в истории ГТЛК (OKPO code: 57992197). По займу будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка Росси, + спред в размере 2,5% годовых. Также по займу предусмотрена амортизационная структура погашения: в 3-й год обращения ежеквартально будет выплачиваться по 25% от номинальной стоимости облигаций (в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периодов).

АФК "Система" (MOEX: AFKS) зафиксировала объем выпуска облигаций серии 002Р-04 на уровне 2 млрд рублей, серии 002Р-05 - в размере 3 млрд рублей. Предварительно общий объем размещения займов планировался на уровне 10 млрд рублей. Компания 24 сентября провела сбор заявок на бонды с фиксированным купоном и флоатер. Ставка фиксированного купона 4-летних облигаций серии 002Р-04 установлена на уровне 17% годовых, что соответствует доходности к погашению 18,39% годовых. Спред к ключевой ставке ЦБ РФ по 2-летнему флоатеру серии 002Р-05 составит 350 базисных пунктов. У выпуска 002Р-04 амортизационная структура, она предусматривает погашение по 12,5% номинала в даты восьми купонных платежей начиная с 27-го купона. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года. Техразмещение выпусков запланировано на 26 сентября. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - при условии прохождения теста), а также соответствуют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

"Мегафон" (MOEX: MFON) 26 сентября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии БО-002P-10 с переменным купоном объемом 15 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ - не более 125 базисных пунктов. Срок обращения облигаций - 2 года и 1 месяц, по ним будет выплачиваться ежемесячный купон. Техразмещение запланировано на 9 октября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

СФО "ВТБ РКС Эталон" 30 сентября начнет размещение облигаций 6-й серии с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 37,5 млрд рублей. Андеррайтером выступит "ВТБ капитал трейдинг". Оригинатор и сервисный агент - ВТБ (MOEX: VTBR). В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических облигаций эмитента на 30,1 млрд рублей.

ООО "Гельтек-медика" планирует в начале октября провести сбор заявок на дебютный 3-летний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентир ставки купона - не выше 23% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 25,58% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Размещение запланировано на середину октября.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставки 17-18-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 8% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 100 млрд рублей в октябре 2017 года по ставке 8,6% годовых. Ставка текущего купона - 12% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


