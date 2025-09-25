Курс рубля пока вряд ли выйдет из диапазона 11,55-11,85 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Значимых драйверов для выхода курса пары юань/рубль из диапазона 11,55-11,85 рубля за юань пока нет, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Поддержку национальной валюте оказывают фактор налогового периода и отчасти новые проектировки федерального бюджета, снизившие в глазах инвесторов вероятность выраженного смягчения денежно-кредитной политики, указывают эксперты в комментарии.

Котировки нефти марки Brent , по мнению аналитиков банка, в целом могут скорректироваться вниз, но в сформировавшихся условиях им будет пока сложно вернуться сильно ниже $68 за баррель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.