Индекс RGBI может стабилизироваться на достигнутых уровнях - ПСБ

Индекс RGBI может стабилизироваться на достигнутых уровнях, факторов для его устойчивого разворота пока недостаточно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Эксперт констатирует, что на долговом рынке сохраняется высокая волатильность.

"Проект бюджета на 2026 год не содержит существенных проинфляционных рисков, а ожидания по дефициту бюджета на 2025 год выглядят умеренными (дефицит повышен до 2,6% с 1,7%). При этом объем госзаимствований на текущий год был повышен на 2,2 трлн руб. (до 7 трлн руб.): на наш взгляд, данное повышение нейтрально для кривой ОФЗ и будет закрываться за счет флоатеров по аналогии с декабрем прошлого года", - говорится в материале Грицкевича.

Недельная инфляция на 22 сентября ускорилась до 0,08% (годовая инфляция осталась в районе 8,0%), что в целом было ожидаемо на фоне постепенного завершения сезонной дефляции, отмечает аналитик ПСБ.

Аукционы ОФЗ прошли относительно неплохо, обращает внимание эксперт - Минфин разместил бумаги на 85 млрд руб., достигнутые уровня вновь становятся интересными для инвесторов.

"Рыночная конъюнктура на долговом рынке в целом изменилась с негативной до нейтральной, в результате чего стоит ожидать стабилизацию индекса RGBI на достигнутых уровнях. Однако факторов для устойчивого разворота рынка, на наш взгляд, пока недостаточно", - пишет Грицкевич в обзоре.

