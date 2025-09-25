.
Мнения аналитиков
Краткосрочная судьба рынка акций РФ остается неопределенной - "Алор Брокер"
25 сентября 2025 года 10:33
Краткосрочная судьба рынка акций РФ остается неопределенной - "Алор Брокер"
Краткосрочная судьба российского рынка акций в целом остается неопределенной, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова. "Базовым сценарием является продолжение отскока в ближайшие дни, но любое обострение геополитики может спровоцировать новую волну падения с закреплением индекса Мосбиржи под отметкой 2700 пунктов", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
25 сентября 2025 года 11:20
ачимых драйверов для выхода курса пары юань/рубль из диапазона 11,55-11,85 рубля за юань пока нет, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Поддержку национальной валюте оказывают фактор налогового периода и отчасти новые проектировки федерального бюджета, снизившие в глазах инвесторов... читать дальше
.25 сентября 2025 года 10:59
Индекс RGBI может стабилизироваться на достигнутых уровнях, факторов для его устойчивого разворота пока недостаточно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Эксперт констатирует, что на долговом рынке сохраняется высокая волатильность. "Проект... читать дальше
.25 сентября 2025 года 10:17
Курс валютной пары юань/рубль может уйти к нижней границе диапазона 11,5-12 рублей за юань в конце текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Биржевой курс юаня в среду снизился на 0,4% и отступил под отметку 11,7 руб. за юань на фоне... читать дальше
.25 сентября 2025 года 09:38
Целью текущей волны восстановления индекса Мосбиржи может стать сопротивление на уровне 2800 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "На наш взгляд, основным фактором восстановления в среду стала фиксация прибыли по коротким позициям как на... читать дальше
.25 сентября 2025 года 09:26
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс потребительского климата Германии Gfk за октябрь; - заказы на товары длительного пользования США в августе; - пересмотренный ВВП США во 2К25; - продажи домов... читать дальше
.24 сентября 2025 года 19:25
Москва. 24 сентября. Рынок акций РФ в среду снизился из-за опасений эскалации геополитической напряженности после резких заявлений президента США Дональда Трампа о ситуации вокруг конфликта на Украине, а также на фоне предложений Минфина РФ повысить НДС с 20% до 22% для финансирования расходов на оборону; откат частично был компенсирован подорожавшей нефтью (фьючерс на Brent поднялся до $69 за баррель), при этом инвесторы оценивали проект бюджета РФ на следующие три года. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля смог отскочить выше 2720 пунктов после утреннего провала в район 2675 пунктов (минимум с 14 июля). читать дальше
.24 сентября 2025 года 19:23
Москва. 24 сентября. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подорожал на фоне активно растущей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,663 руб., что на 4,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.24 сентября 2025 года 19:06
"Финам" понизил рейтинг акций Applied Materials с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $193,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 3,7%, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "С августа акции компании подорожали почти на 25% на... читать дальше
.24 сентября 2025 года 18:31
Вероятный диапазон для котировок нефти Brent до конца года составляет $65-70/барр. - Freedom Finance Global
Вероятный диапазон для котировок нефти Brent до конца текущего года составляет $65-70/барр. при отсутствии дальнейшей эскалации конфликтов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. В среду, 24 сентября, мировые цены на нефть прибавляют в цене более 1%. На взгляд... читать дальше
.24 сентября 2025 года 18:13
"Финам" начал аналитическое освещение японского производителя игровых консолей и видеоигр Nintendo, сообщается в обзоре аналитика Никиты Степанова. Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет 13111 иен за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "держать". "При... читать дальше
.24 сентября 2025 года 17:44
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Global X China Semiconductor ETF с прогнозной стоимостью 59,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 1,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Акции... читать дальше
.24 сентября 2025 года 17:23
Котировки акций Micron Technology и Boeing Co. могут продолжить подъем в ближайшее время, считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов. Стоимость бумаг Micron Technology выросла во вторник на 1,1% после публикации хороших результатов за... читать дальше
.24 сентября 2025 года 16:40
"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость золота на уровне $3900 за тройскую унцию к концу первого квартала 2026 года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика брокера Александра Потехина. Драгметалл обновил исторические максимумы и с начала 2025 года прибавил более 43%,... читать дальше
.24 сентября 2025 года 15:58
Локальная коррекция на рынке рублевых гособлигаций близка к завершению, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Оптимальной стратегией выглядит возврат в более волатильные выпуски, такие как ОФЗ 26238, либо использование фьючерса на индекс RGBI-12.25, - отмечают эксперты в... читать дальше
.24 сентября 2025 года 15:30
Рубль днем перешел к небольшому повышению в паре с юанем на подготовке экспортеров к налоговым выплатам месяца
Москва. 24 сентября. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже днем в среду. Рубль, напротив, отыграл потери первой половины дня и слегка повышается на фоне растущей нефти. читать дальше
