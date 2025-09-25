Рубль может окрепнуть до 11,5 руб./юань в конце текущей недели - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может уйти к нижней границе диапазона 11,5-12 рублей за юань в конце текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Биржевой курс юаня в среду снизился на 0,4% и отступил под отметку 11,7 руб. за юань на фоне повышения нефтяных котировок и объявления ряда параметров проекта госбюджета на 2026 год, выглядящих достаточно сбалансированными и несколько смягчивших опасения по экономике, констатирует эксперт.

"Ждем в конце недели отката курса китайской валюты к нижней границе нашего текущего целевого диапазона на сентябрь, 11,5-12 руб. за юань. Позитивным фактором для рубля выступят в целом комфортная обстановка на мировых рынках и подготовка экспортеров к налоговым выплатам (29 сентября)", - пишет Локтюхов в комментарии.

