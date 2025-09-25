Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительского климата Германии Gfk за октябрь;

- заказы на товары длительного пользования США в августе;

- пересмотренный ВВП США во 2К25;

- продажи домов на вторичном рынке жилья США в августе;

- акции HeadHunter последние день торгуются с дивидендами за 1П25;

- акционеры банка "Санкт-Петербург" и МКПАО "Т-Технологии" обсудят дивиденды за 1П25;

- квартальные результаты Costco Wholesale и Accenture.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.