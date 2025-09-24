Рубль в среду подорожал в паре с юанем на фоне активно растущей нефти

Москва. 24 сентября. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подорожал на фоне активно растущей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,663 руб., что на 4,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 25 сентября на 64,08 копейки, до 83,9914 руб./$1, и, напротив, снизил курс евро на 43,48 копейки, до 98,6015 руб./EUR1.

Поддержку нацвалюте в среду, помимо нефти, оказывал спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Ранее в ходе торгов участники рынка отыгрывали очередное усиление геополитических рисков. Во вторник президент США Дональд Трамп высказался о ситуации вокруг конфликта на Украине, заявив, что Киев может добиться успеха в вооруженном противостоянии с РФ при поддержке Евросоюза.

"Я думаю, что Украина при поддержке ЕС находится в позиции для того, чтобы бороться и вернуть всю Украину обратно к ее изначальным границам", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Во вторник Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал Индию, Китай и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов, назвал ее непростительной.

Также Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести новые пошлины против России в случае отсутствия сделки по украинскому урегулированию. "Если выяснится, что Россия не готова заключить сделку для прекращения войны, то США в полной мере готовы ввести очень мощные пошлины", - сказал Трамп.

"В среду рубль почти не изменился в паре с юанем, торговался в течение дня при небольших колебаниях от плюса к минусу. При открытии сессии негативное влияние на его котировки оказали вчерашние высказывания Трампа относительно конфликта вокруг Украины и угрозы введения новых антироссийских санкций. Однако ближе к середине дня рубль выровнялся и перешел к небольшому повышению благодаря продолжающейся подготовке экспортеров к пику налоговых выплат месяца", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Ослаблению рубля в августе-сентябре могло способствовать снижение продаж валютной выручки отдельными компаниями, которым предстояло погасить валютные кредиты, это разовый фактор, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам сентябрьского заседания совета директоров.

"Рубль ослаб после существенного укрепления в предыдущие месяцы. Участники согласились, что ослабление рубля является одним из проявлений смягчения денежно-кредитных условий, в том числе корректировки ожиданий участников рынка относительно траектории ключевой ставки. Кроме того, участники отметили, что влияние на динамику курса оказали и разовые, в том числе сезонные, факторы, а также ухудшение геополитических настроений", - говорится в документе.

Среди сезонных факторов, повлиявших на динамику курса, ЦБ отмечает рост спроса на иностранную валюту для туристических поездок и авансовых платежей за будущий импорт ряда непродовольственных товаров.

"Участники согласились, что основное влияние произошедшего с начала года укрепления рубля на инфляцию уже реализовалось. Ослабление рубля в августе - начале сентября не несет значимых рисков для динамики цен, поскольку текущие уровни курса находятся в нижней части диапазона его изменений за последние два года", - подчеркивает регулятор.

Цены на нефть уверенно повышаются вечером в среду на фоне опасений относительно предложения и данных по запасам в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 1,97%, до $68,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 2,02%, до $64,68 за баррель.

Как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали их роста примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе сократились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 177 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 сентября понизилась на 4 базисных пункта - до 16,92% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев в среду опустились на 3 базисных пункта, до 17,53%, 18,74% и 20,53% годовых соответственно.