Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1%
Минэкономразвития РФ в базовом сценарии понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства. По словам представителя Минэкономразвития, министерство внесло в...
 
Прогноз по инфляции в РФ в 2025 году понижен до 6,8% с 7,6% - Минэкономразвития
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с 7,6% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект основных параметров макропрогноза...
 
Общая ставка НДС с нового гоода может вырасти с 20% до 22%
Минфин РФ предлагает повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта - с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства...
 
24 сентября 2025 года 19:23

Рубль в среду подорожал в паре с юанем на фоне активно растущей нефти

Москва. 24 сентября. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подорожал на фоне активно растущей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,663 руб., что на 4,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 25 сентября на 64,08 копейки, до 83,9914 руб./$1, и, напротив, снизил курс евро на 43,48 копейки, до 98,6015 руб./EUR1.

Поддержку нацвалюте в среду, помимо нефти, оказывал спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Ранее в ходе торгов участники рынка отыгрывали очередное усиление геополитических рисков. Во вторник президент США Дональд Трамп высказался о ситуации вокруг конфликта на Украине, заявив, что Киев может добиться успеха в вооруженном противостоянии с РФ при поддержке Евросоюза.

"Я думаю, что Украина при поддержке ЕС находится в позиции для того, чтобы бороться и вернуть всю Украину обратно к ее изначальным границам", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Во вторник Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал Индию, Китай и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов, назвал ее непростительной.

Также Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести новые пошлины против России в случае отсутствия сделки по украинскому урегулированию. "Если выяснится, что Россия не готова заключить сделку для прекращения войны, то США в полной мере готовы ввести очень мощные пошлины", - сказал Трамп.

"В среду рубль почти не изменился в паре с юанем, торговался в течение дня при небольших колебаниях от плюса к минусу. При открытии сессии негативное влияние на его котировки оказали вчерашние высказывания Трампа относительно конфликта вокруг Украины и угрозы введения новых антироссийских санкций. Однако ближе к середине дня рубль выровнялся и перешел к небольшому повышению благодаря продолжающейся подготовке экспортеров к пику налоговых выплат месяца", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Ослаблению рубля в августе-сентябре могло способствовать снижение продаж валютной выручки отдельными компаниями, которым предстояло погасить валютные кредиты, это разовый фактор, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам сентябрьского заседания совета директоров.

"Рубль ослаб после существенного укрепления в предыдущие месяцы. Участники согласились, что ослабление рубля является одним из проявлений смягчения денежно-кредитных условий, в том числе корректировки ожиданий участников рынка относительно траектории ключевой ставки. Кроме того, участники отметили, что влияние на динамику курса оказали и разовые, в том числе сезонные, факторы, а также ухудшение геополитических настроений", - говорится в документе.

Среди сезонных факторов, повлиявших на динамику курса, ЦБ отмечает рост спроса на иностранную валюту для туристических поездок и авансовых платежей за будущий импорт ряда непродовольственных товаров.

"Участники согласились, что основное влияние произошедшего с начала года укрепления рубля на инфляцию уже реализовалось. Ослабление рубля в августе - начале сентября не несет значимых рисков для динамики цен, поскольку текущие уровни курса находятся в нижней части диапазона его изменений за последние два года", - подчеркивает регулятор.

Цены на нефть уверенно повышаются вечером в среду на фоне опасений относительно предложения и данных по запасам в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 1,97%, до $68,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 2,02%, до $64,68 за баррель.

Как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали их роста примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе сократились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 177 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 сентября понизилась на 4 базисных пункта - до 16,92% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяцев в среду опустились на 3 базисных пункта, до 17,53%, 18,74% и 20,53% годовых соответственно.


24 сентября 2025 года 19:25
Снижение рынка акций РФ на геополитических рисках сдерживалось ростом нефти и ослаблением рубля
Москва. 24 сентября. Рынок акций РФ в среду снизился из-за опасений эскалации геополитической напряженности после резких заявлений президента США Дональда Трампа о ситуации вокруг конфликта на Украине, а также на фоне предложений Минфина РФ повысить НДС с 20% до 22% для финансирования расходов на оборону; откат частично был компенсирован подорожавшей нефтью (фьючерс на Brent поднялся до $69 за баррель), при этом инвесторы оценивали проект бюджета РФ на следующие три года. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля смог отскочить выше 2720 пунктов после утреннего провала в район 2675 пунктов (минимум с 14 июля).    читать дальше
24 сентября 2025 года 19:06
"Финам"понизил рейтинг акций Applied Materials до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Applied Materials с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $193,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 3,7%, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "С августа акции компании подорожали почти на 25% на...    читать дальше
24 сентября 2025 года 18:31
Вероятный диапазон для котировок нефти Brent до конца года составляет $65-70/барр. - Freedom Finance Global
Вероятный диапазон для котировок нефти Brent до конца текущего года составляет $65-70/барр. при отсутствии дальнейшей эскалации конфликтов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. В среду, 24 сентября, мировые цены на нефть прибавляют в цене более 1%. На взгляд...    читать дальше
24 сентября 2025 года 18:13
"Финам" начал анализ Nintendo с рекомендацией "держать" для ее акций
"Финам" начал аналитическое освещение японского производителя игровых консолей и видеоигр Nintendo, сообщается в обзоре аналитика Никиты Степанова. Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет 13111 иен за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "держать". "При...    читать дальше
24 сентября 2025 года 17:44
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Global X China Semiconductor ETF
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Global X China Semiconductor ETF с прогнозной стоимостью 59,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 1,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Акции...    читать дальше
24 сентября 2025 года 17:23
Цены акций Micron Technology и Boeing могут продолжить рост - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Micron Technology и Boeing Co. могут продолжить подъем в ближайшее время, считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов. Стоимость бумаг Micron Technology выросла во вторник на 1,1% после публикации хороших результатов за...    читать дальше
24 сентября 2025 года 16:40
"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену золота на уровне $3900/унц. к концу 1К26
"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость золота на уровне $3900 за тройскую унцию к концу первого квартала 2026 года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика брокера Александра Потехина. Драгметалл обновил исторические максимумы и с начала 2025 года прибавил более 43%,...    читать дальше
24 сентября 2025 года 15:58
Локальная коррекция на рынке ОФЗ близка к завершению - "КИТ Финанс Брокер"
Локальная коррекция на рынке рублевых гособлигаций близка к завершению, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Оптимальной стратегией выглядит возврат в более волатильные выпуски, такие как ОФЗ 26238, либо использование фьючерса на индекс RGBI-12.25, - отмечают эксперты в...    читать дальше
24 сентября 2025 года 15:30
Рубль днем перешел к небольшому повышению в паре с юанем на подготовке экспортеров к налоговым выплатам месяца
Москва. 24 сентября. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже днем в среду. Рубль, напротив, отыграл потери первой половины дня и слегка повышается на фоне растущей нефти.    читать дальше
24 сентября 2025 года 15:25
Рост IT-рынка РФ в 2025г замедлится до 10% г/г - "Эйлер"
Рост российского IT-рынка в текущем году замедлится до 10% по сравнению с прошлым годом, считает старший аналитик компании "Эйлер" по рынку ТМТ Владимир Беспалов. Сдерживающими факторами эксперт называет оптимизацию бюджетов заказчиков и перенос сроков реализации крупных проектов в условиях...    читать дальше
24 сентября 2025 года 14:57
Цена акций Магнита может подняться к 4000 руб. - "Велес Капитал"
Котировки акций "Магнита" могут вернуться в район 4000 рублей за штуку в рамках технического восстановления, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Бумаги подскочили в среду в стоимости после новостей о возможном повышении НДС в РФ со следующего года с 20% до...    читать дальше
24 сентября 2025 года 14:30
S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6700п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6700 пунктов в течение торговой сессии среды при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан. В фокусе внимания инвесторов будет макроэкономическая статистика, отмечает...    читать дальше
24 сентября 2025 года 14:06
Объем дивидендов от компаний РФ может составить 510 млрд руб. за III кв. и 9 мес. 2025 года - "Цифра брокер"
Объем дивидендов от компаний РФ может составить 510 млрд руб. за III кв. и 9 мес. 2025 года, полагают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер". "На российском рынке не так много компаний, которые выплачивают дивиденды ежеквартально или по итогам девять месяцев, - пишут эксперты. - По нашей оценке,...    читать дальше
24 сентября 2025 года 13:42
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 130,86 руб
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 130,86 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 8,54%, стоп-приказ: 116 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Фундаментальные показатели...    читать дальше
24 сентября 2025 года 13:11
Банковский сектор РФ может выйти на уровень чистой прибыли 3,8 трлн руб. по итогам 2025г - Freedom Finance Global
Банковский сектор РФ, несмотря на все трудности, может по итогам 2025 года выйти на уровень чистой прибыли 2024 года в размере 3,8 трлн руб., считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По данным Банка России, в августе 2025 года совокупная чистая прибыль российских банков...    читать дальше
