"Финам"понизил рейтинг акций Applied Materials до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Applied Materials с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $193,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 3,7%, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова.

"С августа акции компании подорожали почти на 25% на фоне общего ралли на американском фондовом рынке, их стоимость несколько превысила нашу целевую цену, основанную на сравнении с аналогами по коэффициентам EV/S NTM, EV/EBITDA NTM и P/E NTM, а также на анализе исторических мультипликаторов компании. В связи с этим мы изменили свой взгляд на данные бумаги на нейтральный", - пишет аналитик.

Несмотря на краткосрочные риски, стратег сохраняет осторожно оптимистичный взгляд на долгосрочные перспективы бизнеса Applied Materials. Прогнозы по-прежнему предполагают, что мировой рынок полупроводников достигнет $1 трлн к 2030 году, а драйверами роста станут продолжающееся распространение технологий ИИ и высокопроизводительных вычислений, машинное обучение, ускоренное развертывание сетей связи стандарта 5G, интернет вещей, виртуальная/дополненная реальность и др. На этом фоне неплохо выглядят перспективы роста спроса и на оборудование для выпуска чипов, подчеркивает Додонов.

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.