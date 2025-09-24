Вероятный диапазон для котировок нефти Brent до конца года составляет $65-70/барр. - Freedom Finance Global

Вероятный диапазон для котировок нефти Brent до конца текущего года составляет $65-70/барр. при отсутствии дальнейшей эскалации конфликтов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

В среду, 24 сентября, мировые цены на нефть прибавляют в цене более 1%. На взгляд эксперта, сегодняшняя динамика - это ранний сигнал переориентации рынка к более сбалансированной структуре спроса и предложения, особенно если геополитическая напряженность не снизится.

"До конца 2025 года мы ожидаем умеренного ценового диапазона по Brent в интервале $65-$70/барр., но с возможным превышением коридора при эскалации конфликтов, WTI - в диапазоне $60-$70/барр., с тенденцией к сближению к Brent по мере снижения скидок, - отмечает эксперт. - Основной сдерживающий фактор роста - это риск замедления мировой экономики, мягкая денежно-кредитная политика центральных банков и возможный рост добычи в проектах вне ОПЕК+. Если экономика будет стагнировать, спрос может оказаться слабее ожиданий".

Таким образом, текущий рост, на взгляд Чернова, - это скорее перестройка ожиданий, нежели возвращение к "допандемийным" уровням цен. По мнению аналитика, на горизонте ближайших месяцев рынок будет балансировать между рисками предложения и сдерживающим давлением на спрос, и итоговая траектория будет зависеть от того, как быстро разрешатся курдистанская дилемма и санкционная напряженность.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.