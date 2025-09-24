"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Global X China Semiconductor ETF с прогнозной стоимостью 59,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 1,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

"Акции китайского полупроводникового сектора демонстрируют устойчивость на фоне расширения внутреннего спроса, господдержки и роста производственных мощностей. Несмотря на сохраняющиеся ограничения со стороны США и усиление торгово-геополитических рисков, котировки Global X China Semiconductor ETF в последние месяцы показывают опережающую динамику, - пишет эксперт. - Вместе с тем значительная часть компаний из состава фонда приблизилась к справедливым оценкам либо уже превысила их, что ограничивает потенциал дальнейшего роста. Поэтому бумаги могут оказаться интересными для покупки в случае существенной коррекции".

Global X China Semiconductor ETF - инвестиционный фонд открытого типа, включающий компании из Китая и Гонконга, занимающиеся разработкой и производством полупроводниковой продукции.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.