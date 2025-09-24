Цены акций Micron Technology и Boeing могут продолжить рост - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Micron Technology и Boeing Co. могут продолжить подъем в ближайшее время, считают старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов.

Стоимость бумаг Micron Technology выросла во вторник на 1,1% после публикации хороших результатов за четвертый квартал 2025 финансового года. Выручка в $11,32 млрд обошла средний прогноз аналитиков в $11,22 млрд. Скорректированная прибыль составила $3,03 на акцию против ожидавшихся $2,86.

Кроме того, компания сообщила, что оценивает выручку по итогам текущего квартала в $12,5 млрд, выше консенсус-прогноза в $11,94 млрд, а скорректированную прибыль на акцию - в $3,75 (против $3,10).

"Ожидаем дальнейшего повышения цены акций эмитента", - говорится в материале экспертов.

Акции Boeing подорожали во вторник на 2%, констатируют в инвестбанке: авиастроитель подписал контракт с Узбекистаном на поставку самолетов примерно на $8 млрд (около 9% от рыночного прогноза выручки на 2025 год).

Кроме того, отмечают, аналитики, еще один "огромный заказ" может поступить из КНР (как сообщил посол США, Вашингтон и Пекин завершают переговоры об этом).

"Полагаем, в ближайшее время на этой новости бумага продолжит рост стоимости", - указывают эксперты.

