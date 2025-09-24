Рубль днем перешел к небольшому повышению в паре с юанем на подготовке экспортеров к налоговым выплатам месяца

Москва. 24 сентября. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже днем в среду. Рубль, напротив, отыграл потери первой половины дня и слегка повышается на фоне растущей нефти.

Поддержку нацвалюте также оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые готовятся к налоговым выплатам сентября. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,7 руб., что на 0,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 4 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,77 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 45 копеек, до 98,82 руб./EUR1.

Ранее в ходе торгов участники рынка отыгрывали очередное усиление геополитических рисков. Во вторник президент США Дональд Трамп высказался о ситуации вокруг конфликта на Украине, заявив, что Киев может добиться успеха в вооруженном противостоянии с РФ при поддержке Евросоюза.

"Я думаю, что Украина при поддержке ЕС находится в позиции для того, чтобы бороться и вернуть всю Украину обратно к ее изначальным границам", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее во вторник Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал Индию, Китай и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов, назвал ее непростительной.

Также Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести новые пошлины против России в случае отсутствия сделки по украинскому урегулированию. "Если выяснится, что Россия не готова заключить сделку для прекращения войны, то США в полной мере готовы ввести очень мощные пошлины", - сказал Трамп.

Национальная валюта могла оказаться под давлением ухудшения ожиданий по геополитике в начале торговой сессии в среду, отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"Однако рост юаня будет сдерживать приближение пика налоговых выплат, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке. В результате во второй половине дня рубль попытается отыграть потери и перейти к укреплению, а юань к концу торгов может вернуться в нижнюю половину данного диапазона", - пишет эксперт в комментарии.

Вероятно смещение курса пары "юань-рубль" к верхней границе диапазона 11,55-11,85 руб./юань в среду, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По итогам вторника рубль не показал ярко выраженной динамики. Эксперты банка подчеркивают, что в моменте российская валюта укреплялась на фоне разовых продаж валюты экспортерами в рамках налогового периода.

В среду курс "юань-рубль" находится у 11,7 руб./юань. Другие валюты развивающихся рынков с утра двигаются разнонаправленно. С учетом последних геополитических новостей аналитики допускают, что курс будет находиться ближе к верхней границе диапазона в 11,55-11,85 руб./юань.

Нефтяные цены во вторник заметно выросли. По мнению экспертов банка, поддержку котировкам оказали новости о проблемах в сделке по наращиванию экспорта из Ирака, а также о возможных дополнительных ограничениях в поставках сырья из РФ.

В среду фьючерсы Brent торгуются выше $68 за баррель. Аналитики полагают, что в целом цена нефти пока может задержаться выше $67 за баррель, если Минэнерго США сегодня не отчитается о неожиданно сильном недельном росте запасов.

Цены на нефть усилили рост днем в среду после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск растет на 1,14%, до $68,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени также на 1,18%, до $64,16 за баррель.

Во вторник контракт на Brent подорожал на 1,6%, на WTI - на 1,8%. Поддержку котировкам оказали сообщения о том, что планы по возобновлению поставок нефти из иракского Курдистана столкнулись с рядом проблем.

Багдад достиг договоренности с региональным правительством о поставках около 230 тыс. баррелей нефти в сутки из Курдистана через Турцию, однако отгрузки пока не начались, поскольку местные производители требуют гарантий в отношении некоторых долговых обязательств, пишут СМИ.

Участники рынка продолжают следить за событиями в Восточной Европе, опасаясь принятия новых ограничений в отношении поставок российской нефти. На Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп вновь призвал страны, покупающие российские нефть и газ, прекратить эти закупки.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,82 млн баррелей, бензина - на 1,05 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 518 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду.