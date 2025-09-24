"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену золота на уровне $3900/унц. к концу 1К26

"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость золота на уровне $3900 за тройскую унцию к концу первого квартала 2026 года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика брокера Александра Потехина.

Драгметалл обновил исторические максимумы и с начала 2025 года прибавил более 43%, однако за красивой динамикой скрывается не только устойчивый спрос, но и целый ряд структурных изменений на рынке, отмечает эксперт.

Сейчас главный драйвер роста - инвестиционный спрос, указывает он. Интерес к ETF и физическому золоту вернулся после паузы 2022-2023 годов, и именно этот фактор компенсирует снижение закупок со стороны центральных банков и производителей. При этом ювелирная промышленность уже пятый квартал подряд сокращает покупки, а электроника лишь удерживает объемы на среднем уровне.

По мнению Потехина, в долгосрочной перспективе стоит обращать внимание на предложение: при текущих котировках даже слабые производители работают с высокой операционной рентабельностью, что может привести к расконсервации месторождений и росту добычи.

Также аналитик брокера отмечает, что для российских инвесторов важен и валютный фактор. Ослабление рубля до 94 руб./$1 к первому кварталу 2026 года способно добавить около 13% доходности к динамике золота в рублях, указывает он в обзоре.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на золото: подтверждаем рекомендацию "покупать" и ожидаем увидеть котировки на отметках около $3900 за унцию к концу первого квартала 2026 года. С учетом возросших рисков не рекомендуем завышать экспозицию на драгметалл - оптимальная доля золота в портфеле, по нашей оценке, составляет 4,8%", - пишет Потехин в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.