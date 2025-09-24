Рост IT-рынка РФ в 2025г замедлится до 10% г/г - "Эйлер"

Рост российского IT-рынка в текущем году замедлится до 10% по сравнению с прошлым годом, считает старший аналитик компании "Эйлер" по рынку ТМТ Владимир Беспалов.

Сдерживающими факторами эксперт называет оптимизацию бюджетов заказчиков и перенос сроков реализации крупных проектов в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

В абсолютном выражении объем IT-рынка в 2025 году, согласно прогнозу аналитической компании "Эйлер", составит 3,85 трлн руб. В частности, объем продаж ПО и IT-услуг вырастет на 14% (до 2 трлн руб.), а оборудования - на 6% (до 1,8 трлн руб.).

"Мы ожидаем в 2026 году ускорения роста IT-рынка до 18% год к году (г/г). В абсолютном выражении объем рынка составит 4,5 трлн руб. Этому должны способствовать смягчение денежно-кредитной политики и реализация отложенного спроса. Такие прогнозы предполагают, что IT-рынок, как доля ВВП в 2025 году, составит 1,7%, а в 2026 году вырастет до 1,9%", - рассказывает Беспалов.

Самое значительное влияние на развитие IT-рынка, сообщается в материале, оказывает цифровизация всех секторов экономики. Поступательный рост автоматизации и роботизации в течение ближайших 10 лет неизбежен, поскольку Россия в общемировом тренде переживает новую техническую революцию. Аналитики компании "Эйлер" называют этот процесс Н2М-трансформация (human-to-machine) - создание стоимости за счет взаимодействия человека и машины с использованием ИИ-технологий. К 2034 году, по их оценке, объем рынка роботизации (включая искусственный интеллект) может достигнуть 29 трлн руб.

Также отмечается, что в ближайшей перспективе стимулировать развитие роботизации будут следующие факторы:

- усиливающаяся конкуренция за работников;

- рост зарплат, который уже заметно опережает инфляцию;

- сокращение молодого трудоспособного населения (дефицит кадров к 2030 году может превысить три млн человек);

- невысокая производительность труда в России по сравнению с другими странами.

Фонд заработной платы и социальные взносы в России в 2025 году, по оценке "Эйлер", могут составить 64 трлн рублей. К 2034 году сумма вырастет почти в два раза, до 114 трлн руб. Автоматизация и роботизация позволят перераспределить ресурсы.

При этом, указывается в обзоре, роботизация в большей степени замещает низкоквалифицированный труд, в то время как конкуренция за квалифицированных специалистов продолжит усиливаться.

Среди сдерживающих развитие автоматизации факторов эксперты компании "Эйлер" (со ссылкой на участников рынка промышленных роботов) называют высокую стоимость финансирования и недостаток квалифицированного персонала для внедрения роботизации в бизнес-процессы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.