S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6700п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6700 пунктов в течение торговой сессии среды при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан.

В фокусе внимания инвесторов будет макроэкономическая статистика, отмечает эксперт. Ключевым релизом дня станут данные продаж новых домов в США за август (консенсус: -0,3% м/м, июль: -0,6%), которые являются еще одним маркером состояния здоровья экономики.

"С технической точки зрения рост S&P 500 застопорился у верхней границы равноудаленного канала и уровня 6700 пунктов. Индикатор RSI скорректировался, но остался вблизи зоны перекупленности, - указывает аналитик инвесткомпании. - Заметим, что равновесный аналог S&P 500 (RSP ETF) показывает боковое движение уже четыре недели. Базовым сценарием выглядит переход индекса широкого рынка в фазу локальной консолидации до конца сентября, после чего восходящая динамика может возобновиться. Ближайшая поддержка для бенчмарка находится на отметке 6550 пунктов".

