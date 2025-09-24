.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6700п в среду - Freedom Finance Global
.
24 сентября 2025 года 14:30
S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6700п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6700 пунктов в течение торговой сессии среды при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан. В фокусе внимания инвесторов будет макроэкономическая статистика, отмечает эксперт. Ключевым релизом дня станут данные продаж новых домов в США за август (консенсус: -0,3% м/м, июль: -0,6%), которые являются еще одним маркером состояния здоровья экономики. "С технической точки зрения рост S&P 500 застопорился у верхней границы равноудаленного канала и уровня 6700 пунктов. Индикатор RSI скорректировался, но остался вблизи зоны перекупленности, - указывает аналитик инвесткомпании. - Заметим, что равновесный аналог S&P 500 (RSP ETF) показывает боковое движение уже четыре недели. Базовым сценарием выглядит переход индекса широкого рынка в фазу локальной консолидации до конца сентября, после чего восходящая динамика может возобновиться. Ближайшая поддержка для бенчмарка находится на отметке 6550 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АНАЛИТИКА
