СЕГОДНЯ:
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 130,86 руб
24 сентября 2025 года 13:42
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 130,86 руб
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 130,86 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 8,54%, стоп-приказ: 116 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Фундаментальные показатели компании, по мнению аналитиков, демонстрируют уверенный рост: выручка увеличилась на 15% благодаря решению логистических проблем прошлого года и росту продаж металлов. EBITDA выросла на 12% при высокой рентабельности в 41%, а чистая прибыль сохранила положительную динамику. Свободный денежный поток вырос почти втрое, что подчеркивает улучшение операционной эффективности. Компания укрепила финансовую устойчивость, привлекая новое финансирование на $2,4 млрд для оптимизации долговой структуры, считают в "Финаме". По мнению экспертов, перспективы компании поддерживаются высоким спросом на никель и палладий со стороны зеленой экономики и автомобильной промышленности. "С технической точки зрения акция находится в зоне ключевой поддержки. В данной области возможен отскок. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 116 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,26", - отмечают стратеги инвесткомпании. ГМК "Норильский никель" - ведущая российская горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ключевой поставщик меди и платины. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
24 сентября 2025 года 19:25
